5 giờ truy bắt đối tượng cướp giật tại tiệm vàng

Hình ảnh đối tượng T.V.P.L tại thời điểm hỏi mua vàng tại tiệm vàng K.C.

Nhận tin báo, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng quyết liệt truy xét nóng xuyên đêm và đã bắt giữ được thủ phạm tại địa điểm cách hiện trường gây án khoảng 200 km, thu giữ tang vật, phương tiện liên quan;

Theo đó, lúc 17 giờ 20 ngày 2-10, cơ quan Công an nhận được tin báo của chị N.N.B.T. (chủ tiệm vàng K.C tại xã D’Ran, Lâm Đồng) về việc bị một nam thanh niên cướp tài sản. Theo trình báo của chủ tiệm vàng, đối tượng gây án là một nam thanh niên khoảng 18-25 tuổi, nói giọng miền Nam, mặc áo mưa ni-lông màu tím (loại sử dụng một lần), đi dép xỏ ngón (loại dép tông), đeo khẩu trang đen, đội mũ bảo hiểm xám đen, điều khiển xe mô-tô hiệu Dream màu đỏ không có biển số. Sau khi điều khiển xe Dream đến tiệm vàng, đối tượng vào hỏi mua nhẫn vàng, dây chuyền vàng; khi chị T. đưa một nhẫn vàng (2 chỉ), đối tượng vờ đeo vào tay để thử rồi cầm nhẫn vàng bỏ chạy ra ngoài, điều khiển xe Dream tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng tiếp cận hiện trường, khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy xét, làm rõ đối tượng gây án.

Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an các xã bắt giữ đối tượng T.V.P.L (2007, trú Đông Hiệp, TP Cần Thơ) cách hiện trường khoảng 200km, khi đối tượng đang trên đường tẩu thoát khỏi tỉnh Lâm Đồng; thu giữ tang vật, phương tiện liên quan. Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý đối tượng T.V.P.L về hành vi: “Cướp giật tài sản”.

Qua vụ việc nói trên, để chủ động phòng ngừa tội phạm cướp giật tài sản tại các tiệm vàng, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý trên địa bàn cần nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của mình; tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh tại cửa hàng như lắp đặt hệ thống camera chất lượng cao có thể kiểm soát cả bên trong và bên ngoài cửa hàng, hệ thống báo động khẩn cấp kết nối với lực lượng Công an cơ sở và Phòng Cảnh sát hình sự.

Bên cạnh đó, cơ sở kinh doanh cần bố trí nút báo động bí mật ở nhiều vị trí thuận lợi để báo tin khẩn cấp đến cơ quan Công an; kiểm soát chặt chẽ người ra vào khu vực giao dịch, yêu cầu khách hàng cởi bỏ khẩu trang, nón bảo hiểm trước khi vào giao dịch, kiên quyết từ chối phục vụ khách hàng nếu không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn tại cơ sở; bố trí lực lượng bảo vệ đủ số lượng, bảo đảm sức khỏe, được đào tạo kỹ năng xử lý tình huống và trang bị công cụ hỗ trợ theo quy định.

Đối tượng T.V.P.L bị lực lượng Công an bắt giữ.

Lực lượng bảo vệ tại cơ sở phải luôn nâng cao cảnh giác, chú ý phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn như che kín mặt, quan sát nhiều lần quanh khu vực giao dịch, để phương tiện nổ máy sẵn trước cửa. Khi xảy ra tình huống cướp, cướp giật tài sản, cần bình tĩnh xử lý, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng con người và tìm cách kích hoạt báo động bí mật; ghi nhớ đặc điểm nhận dạng của đối tượng, thời gian, hướng di chuyển, phương tiện tẩu thoát để cung cấp cho lực lượng Công an.

Đối với khách hàng khi đến giao dịch tại tiệm vàng cần chấp hành hướng dẫn của lực lượng bảo vệ, phối hợp giữ gìn ANTT. Nếu phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoặc dấu hiệu chuẩn bị phạm tội, cần kịp thời thông báo cho lực lượng Công an hoặc cơ sở gần nhất để phối hợp giải quyết.