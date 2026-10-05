Trại Buôn Người lập thành tích đáng chú ý sau 10 ngày

Giữa lúc thị trường điện ảnh Việt bước vào giai đoạn cạnh tranh sôi động, Trại Buôn Người vẫn duy trì phong độ đáng nể tại phòng vé. Không chỉ dẫn đầu doanh thu nhiều ngày liên tiếp, Trại Buôn Người còn khiến giới quan sát chú ý bởi tốc độ kiếm tiền hiếm thấy của một tác phẩm nội địa.

Theo dữ liệu phòng vé cập nhật lúc 16h30 ngày 4/10, Trại Buôn Người đã đạt gần 274 tỷ đồng doanh thu sau 10 ngày công chiếu. Thành tích này giúp Trại Buôn Người tiếp tục giữ vững vị trí số một tại rạp, đồng thời tạo khoảng cách đáng kể với các bộ phim đang phát hành cùng thời điểm.

Trại Buôn Người đã đạt gần 274 tỷ đồng doanh thu sau.

Nếu tính trung bình, Trại Buôn Người thu về khoảng 27,4 tỷ đồng mỗi ngày kể từ khi ra mắt. Điều đáng chú ý là con số này tương đương hơn 1,14 tỷ đồng mỗi giờ. Tốc độ tăng trưởng doanh thu của Trại Buôn Người được đánh giá là một trong những hiện tượng nổi bật nhất của điện ảnh Việt năm 2026.

Ngay từ những ngày đầu công chiếu, Trại Buôn Người đã liên tục thiết lập các cột mốc ấn tượng. Bộ phim cán mốc 20 tỷ đồng chỉ sau một ngày ra rạp, vượt 50 tỷ đồng sau hai ngày và chạm mốc 100 tỷ đồng sau khoảng ba ngày rưỡi. Đến ngày thứ tám, Trại Buôn Người chính thức gia nhập nhóm phim đạt doanh thu 200 tỷ đồng với tốc độ khiến nhiều người bất ngờ.

Không chỉ sở hữu doanh thu cao, Trại Buôn Người còn duy trì sức nóng ổn định trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều phân cảnh trong phim trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi, góp phần giúp Trại Buôn Người giữ được độ phủ sóng truyền thông suốt hơn một tuần qua.

Bên cạnh hiệu ứng truyền miệng tích cực, lịch cinetour dày đặc của dàn diễn viên cũng được xem là yếu tố quan trọng giúp Trại Buôn Người duy trì lượng khán giả đến rạp. Nhiều suất chiếu ghi nhận tình trạng gần kín chỗ, kể cả trong những khung giờ vốn không phải thời điểm vàng của phòng vé.

Steven Nguyễn đóng chính trong Trại Buôn Người.

Thành công của Trại Buôn Người cũng tạo ra áp lực không nhỏ đối với các phim Việt phát hành trước đó. Không ít tác phẩm đã ghi nhận đà tăng trưởng chậm lại khi sự chú ý của khán giả dồn về bộ phim do Steven Nguyễn đóng chính. Điều này cho thấy sức hút đặc biệt mà Trại Buôn Người đang tạo ra trên thị trường.

Với doanh thu gần 274 tỷ đồng và vẫn duy trì lượng suất chiếu lớn, dự đoán Trại Buôn Người sẽ sớm vượt mốc 300 tỷ đồng trong thời gian tới. Nếu đạt được thành tích này, bộ phim sẽ gia nhập nhóm tác phẩm Việt có doanh thu cao nhất lịch sử, bên cạnh Mưa Đỏ, các bộ phim của Trấn Thành và Lật Mặt 7.

Từ một dự án nhận được nhiều kỳ vọng trước ngày ra mắt, Trại Buôn Người hiện đã trở thành hiện tượng phòng vé thực sự. Trong bối cảnh vẫn chưa xuất hiện đối thủ đủ sức cạnh tranh trực tiếp, hành trình chinh phục những cột mốc doanh thu mới của Trại Buôn Người đang tiếp tục nhận được sự theo dõi đặc biệt từ khán giả lẫn giới làm nghề.