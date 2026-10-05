Võ Hoàng Yến, Anh Thư và H'Hen Niê cạnh tranh gắt gao hút thí sinh

Theo Thời báo VTV, trong chương trình "The Face Vietnam 2026" đã được phát sóng, mặc dù mỗi đội sẽ có cho mình những chiến lược và tiêu chí lựa chọn thí sinh khác nhau, nhưng HLV nào cũng mong muốn giành về cho mình những "chiến binh" mạnh nhất. Điểm gay cấn ở vòng này đó chính là sự xuất hiện của đặc quyền mới - thí sinh được 3 sự lựa chọn từ các HLV sẽ sở hữu tấm vé vàng và có quyền thay đổi quyết định của mình một lần duy nhất khi một trong ba đội hoàn thành đội hình.

Ngay từ những phút đầu tiên, thế trận đã nhanh chóng trở nên hấp dẫn khi HLV Võ Hoàng Yến và Anh Thư lần lượt tung ra “quân bài bí mật” hỗ trợ của mình. Nếu HLV Võ Hoàng Yến có sự đồng hành của NTK Đỗ Long thì HLV Anh Thư được tiếp sức bởi diễn viên Nam Thư. Hai khách mời lập tức trở thành những “trợ thủ đắc lực”, cùng các HLV tìm cách thuyết phục những gương mặt tiềm năng về đội.

Host Đỗ Mạnh Cường, bộ ba huấn luyện viên và các khách mời.

Phạm Bùi Hương Nguyên là thí sinh đầu tiên sở hữu “tấm vé vàng” khi nhận được 3 sự lựa chọn, đồng thời trở thành cái tên khiến các vị HLV ra sức tranh giành. Tuy nhiên, Hương Nguyên về với đội của Võ Hoàng Yến. Những thí sinh "3 chọn" tiếp theo là Vũ Hà An và Lê Thị Giang đều đồng loạt chọn về đội của HLV Võ Hoàng Yến. Đây là những gương mặt có sức hút về truyền thông, hứa hẹn mang đến nhiều màu sắc hấp dẫn cho chương trình.

4 thí sinh nhận được cả 3 sự lựa chọn của các HLV.

Thí sinh cuối cùng trong nhóm giành vé vàng là Xuân Thắng thì chọn về với đội của HLV H'Hen Niê. Vũ Quỳnh Hải Yến sinh năm 2008 sở hữu vẻ đẹp ấn tượng cũng đã về với đội H'Hen Niê.

H'Hen Niê có được thí sinh đầy tiềm năng Vũ Quỳnh Hải Yến.

Mặc dù là HLV hoàn thành đội hình cuối cùng, Anh Thư lại sở hữu một đội hình không hề dễ đoán với hàng loạt “biến số” thú vị. Đáng chú ý, phần lớn những gương mặt về đội HLV Anh Thư đều là các thí sinh chỉ nhận được duy nhất một sự lựa chọn. Trong số này có cả nam diễn viên Lãnh Thanh.

Với một đội hình quy tụ quá nhiều cá tính, ngoại hình khác biệt, HLV Anh Thư có khởi đầu đầy thử thách nhưng cũng là cơ hội để siêu mẫu phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh dẫn dắt của mình. Trước đó, cô từng đưa Tú Anh - một thí sinh ban đầu không hẳn quá mạnh nhưng đã chinh phục thành công ngôi vị cao nhất chương trình trong mùa thi năm 2023.

Đội của HLV Anh Thư với các thí sinh mang nhiều ẩn số.

Cuộc đua "The Face Vietnam 2026" chính thức bắt đầu. Sau vòng chọn đội, các đội hình đã được hoàn tất, tiếp theo sẽ là cuộc đấu trí giữa các huấn luyện viên và phép thử cho năng lực của mỗi thí sinh để có thể vượt qua các thử thách, tiến xa nhất trong hành trình tới với ngôi vị quán quân.

(Ảnh: VTV/CTCC)