Paul McCartney tiết lộ yêu cầu đặc biệt của Taylor Swift trong đám cưới

Trong cuộc trò chuyện trên chương trình Jimmy Kimmel Live! phát sóng ngày 2/10, huyền thoại âm nhạc Paul McCartney bất ngờ tiết lộ về màn trình diễn đặc biệt tại đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce. Theo nam nghệ sĩ 83 tuổi, chính cô dâu là người chủ động ngỏ lời mời ông biểu diễn trong ngày trọng đại.

Nhắc đến những lần được đề nghị xuất hiện trên sân khấu, Paul McCartney hài hước chia sẻ đôi khi ông không nhận được lời mời chính thức mà tự gọi điện để đề nghị biểu diễn. Tuy nhiên, trường hợp của Taylor Swift hoàn toàn khác biệt khi nữ ca sĩ trực tiếp đưa ra yêu cầu.

Cụ thể, giọng ca Love Story mong muốn thành viên huyền thoại của The Beatles trình diễn ca khúc I Want to Hold Your Hand, bản hit phát hành năm 1964, trong hôn lễ của cô và Travis Kelce.

Paul McCartney kể lại rằng khi Taylor Swift bước lên sân khấu, ông đã khuyến khích nữ ca sĩ cùng hòa giọng. Ông còn đề nghị cô hát ca khúc ấy dành tặng người bạn đời: "Cô nên hát cùng tôi. Và cô nên hát bài này cho người đàn ông của mình, Travis!".

Chi tiết này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi I Want to Hold Your Hand vốn là một trong những ca khúc tình yêu kinh điển của The Beatles. Việc Taylor Swift lựa chọn tác phẩm này cho ngày cưới cũng khiến màn trình diễn mang ý nghĩa đặc biệt, thay vì chỉ đơn thuần là một tiết mục âm nhạc trong bữa tiệc xa hoa.

Đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce diễn ra vào tháng 7 tại Madison Square Garden, New York (Mỹ), với sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng. Sự xuất hiện của Paul McCartney càng khiến hôn lễ trở thành tâm điểm chú ý, khi một trong những biểu tượng lớn nhất của âm nhạc thế giới góp mặt trong khoảnh khắc trọng đại của ngôi sao nhạc pop.

Trước đó, trong buổi họp báo hồi tháng 8, Travis Kelce cũng không giấu được niềm hạnh phúc khi nhắc về đám cưới. Ngôi sao bóng bầu dục gọi đây là "đêm tuyệt vời nhất cuộc đời tôi", đồng thời gửi lời cảm ơn tới những người đã đến chung vui và tạo nên một buổi tối đáng nhớ.

Đối với Travis Kelce, việc tổ chức hôn lễ tại Madison Square Garden còn mang ý nghĩa cá nhân sâu sắc. Nam cầu thủ cho biết anh từng mơ ước được đến sân vận động này để theo dõi một trận đấu play-off của đội bóng rổ New York Knicks. Tuy nhiên, trong năm 2026, khi Taylor Swift có mặt tại trận đấu thứ tư của loạt chung kết NBA, anh lại đang bận tham gia chương trình tập huấn trước mùa giải.

Vì vậy, được tổ chức đám cưới tại địa điểm vốn được xem là một trong những thánh đường thể thao nổi tiếng nhất nước Mỹ trở thành cách đặc biệt để Travis Kelce hiện thực hóa giấc mơ từ thời thơ ấu.

Nam cầu thủ cũng cảm ơn ban quản lý Madison Square Garden đã tạo điều kiện để cặp đôi tổ chức một sự kiện riêng tư. Anh hài hước tiết lộ hệ thống điều hòa hoạt động hết công suất và đó cũng là một trong những điều khiến anh hài lòng nhất trong đêm cưới.

Về phía Taylor Swift, nữ ca sĩ lựa chọn thiết kế váy cưới Christian Dior được may đo riêng cho dịp trọng đại. Sau khi chính thức trở thành vợ của Travis Kelce, cô tiếp tục thể hiện sự ủng hộ dành cho chồng trong mùa giải NFL 2026.

Taylor Swift được cho là không bỏ lỡ các trận đấu sân nhà của Kansas City Chiefs trong mùa thu năm nay. Đặc biệt, khi Travis Kelce ghi điểm, nữ ca sĩ không giấu được sự phấn khích và hào hứng hét lên: "Đó là chồng tôi!".

Trong tập podcast New Heights phát sóng ngày 23/9, Travis Kelce cũng vui vẻ phản ứng trước sự cổ vũ của vợ: "Nghe này, tôi là một người chồng tự hào. Phải khiến cô gái của tôi tự hào chứ". Tuy nhiên, Taylor Swift đã không thể có mặt tại trận đấu sân khách của chồng hôm 27/9 do tham dự lễ trao giải MTV Video Music Awards 2026. Dù vậy, cả hai vẫn thể hiện sự quan tâm dành cho nhau từ xa. Travis Kelce được phát hiện nhấn thích một số bài đăng đề cập đến chiếc váy corset của nhà thiết kế Tamara Ralph mà vợ diện tại sự kiện.

Từ màn trình diễn ngẫu hứng cùng Paul McCartney đến những khoảnh khắc cổ vũ chồng trên khán đài, Taylor Swift và Travis Kelce tiếp tục thu hút sự quan tâm bằng những biểu hiện tình cảm đời thường. Đặc biệt, tiết lộ của Paul McCartney cho thấy âm nhạc vẫn giữ vai trò quan trọng trong câu chuyện tình yêu của nữ ca sĩ, ngay cả ở một trong những ngày trọng đại nhất cuộc đời cô.