Đám cưới Hoài Lâm, cô dâu Ngọc Trinh đeo vàng trĩu cổ

Hoài Lâm là nam ca sĩ được nhiều khán giả yêu mến qua giọng hát giàu cảm xúc cùng loạt ca khúc quen thuộc. Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc đám cưới của Hoài Lâm và Ngọc Trinh tại nhà gái, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Trong ngày trọng đại, cặp đôi không giấu được niềm hạnh phúc khi chính thức về chung một nhà. Cô dâu Ngọc Trinh diện váy cưới màu trắng, khoe vẻ rạng rỡ và đặc biệt gây chú ý với loạt trang sức vàng đeo trên người.

Đám cưới của Hoài Lâm và Ngọc Trinh được tổ chức ở nhà gái. (Ảnh chụp màn hình từ TikTok Hoàng Diễm)

Hình ảnh cô dâu Ngọc Trinh đeo vàng trĩu cổ trong ngày cưới nhận được nhiều bình luận từ khán giả. Nàng dâu liên tục nở nụ cười hạnh phúc bên người thân và Hoài Lâm. Trong khi đó, nam ca sĩ cũng thể hiện rõ niềm vui khi "rước nàng về dinh".

Đáng chú ý, Hoài Lâm còn dành tặng khán giả giai điệu vui vẻ trong ngày đặc biệt. Nam ca sĩ thể hiện một ca khúc với tâm trạng phấn khởi, tạo không khí ấm áp và vui tươi cho buổi lễ. Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, khiến nhiều người gửi lời chúc mừng đến cặp đôi.

Được biết, Hoài Lâm và Ngọc Trinh tổ chức đám cưới tại nhà gái trước. Sau đó, hôn lễ sẽ tiếp tục được tổ chức tại nhà trai vào ngày 6/10. Thông tin về hai buổi lễ khiến người hâm mộ đặc biệt quan tâm, nhất là sau thời gian nam ca sĩ giữ kín chuyện tình cảm.

Hoài Lâm và Ngọc Trinh đong đầy hạnh phúc trong đám cưới. (Ảnh chụp màn hình từ TikTok Hoàng Diễm)

Trước đó, Hoài Lâm từng có khoảng thời gian khá kín tiếng về đời sống riêng tư. Nam ca sĩ hiếm khi chia sẻ sâu về chuyện tình cảm trên mạng xã hội. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, anh dần cởi mở hơn và công khai mối quan hệ với Ngọc Trinh.

Ngọc Trinh được biết đến là người không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Cô giữ cuộc sống tương đối kín tiếng và không thường xuyên xuất hiện trước công chúng. Dù vậy, Ngọc Trinh đã đồng hành cùng Hoài Lâm trong một số dịp quan trọng, qua đó nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ nam ca sĩ.

Trong dịp giỗ Tổ sân khấu vừa qua tại đền thờ Tổ của nghệ sĩ Hoài Linh, Hoài Lâm cũng đưa Ngọc Trinh đến giới thiệu với những đồng nghiệp trong nghề. Đây được xem là một trong những động thái cho thấy nam ca sĩ nghiêm túc với mối quan hệ hiện tại.

Sau khi công khai tình cảm, Hoài Lâm và Ngọc Trinh nhận được nhiều lời chúc phúc từ khán giả. Nhiều người dành sự quan tâm đến hành trình mới của nam ca sĩ sau thời gian trải qua nhiều thay đổi trong cuộc sống và sự nghiệp.

Hoài Lâm giới thiệu vợ với các đồng nghiệp trong dịp giỗ Tổ sân khấu gần đây.

Ở hiện tại, Hoài Lâm vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, song có xu hướng lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn trước. Nam ca sĩ không xuất hiện dày đặc tại các chương trình giải trí mà tập trung vào âm nhạc và những dự án phù hợp với định hướng cá nhân.

Chuyện tình cảm với Ngọc Trinh cũng đánh dấu một chặng đường mới trong cuộc sống của Hoài Lâm. Việc cả hai lần lượt tổ chức lễ cưới tại nhà gái và nhà trai nhận được sự chú ý lớn từ công chúng. Khán giả kỳ vọng nam ca sĩ sẽ có cuộc sống ổn định, hạnh phúc và tiếp tục mang đến những sản phẩm âm nhạc chất lượng trong thời gian tới.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả gửi lời chúc mừng đến Hoài Lâm và Ngọc Trinh, đồng thời bày tỏ mong muốn cặp đôi luôn đồng hành, yêu thương và vun đắp cho cuộc sống hôn nhân.

Nhiều khán giả chúc phúc Hoài Lâm và Ngọc Trinh.