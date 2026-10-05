Trấn Thành, Hồng Đào, Tuấn Trần cùng đón tin vui

Những ngày đầu tháng 10 mang đến nhiều thông tin tích cực cho điện ảnh Việt khi Trấn Thành, Hồng Đào và Tuấn Trần liên tiếp được nhắc đến trong các dự án quốc tế. Việc ba nghệ sĩ thuộc những thế hệ khác nhau cùng xuất hiện trong các tác phẩm nước ngoài đang thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Mới đây, nam diễn viên Hàn Quốc Jung II Woo đăng tải hình ảnh trong buổi khai máy bộ phim On My Way Home, dự kiến ra rạp vào tháng 8/2027. Điều khiến người hâm mộ Việt Nam chú ý là sự xuất hiện của Tuấn Trần trong dàn diễn viên tham gia dự án.

Tuấn Trần góp mặt trong dự án có Jung II Woo.

Sau thành công vang dội của Mai với doanh thu khoảng 551 tỷ đồng, tên tuổi Tuấn Trần ngày càng nhận được sự quan tâm từ các nhà sản xuất trong khu vực. Dù bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ chưa đạt kết quả như kỳ vọng tại phòng vé, việc Tuấn Trần tiếp tục góp mặt trong một dự án có Jung II Woo vẫn được xem là tín hiệu tích cực đối với sự nghiệp của nam diễn viên.

Không chỉ Tuấn Trần, Trấn Thành cũng đang gây chú ý khi tham gia bộ phim The Sword: Thanh Kiếm. Dự án được cho là có sự góp mặt của ngôi sao Hàn Quốc Park Bo Gum và dự kiến ra mắt khán giả vào năm 2027. Thông tin Trấn Thành xuất hiện trong một tác phẩm quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Trấn Thành tham gia bộ phim The Sword: Thanh Kiếm.

Những năm gần đây, Trấn Thành không chỉ được biết đến với vai trò đạo diễn, nhà sản xuất mà còn ghi dấu ấn bằng hàng loạt thành tích phòng vé. Các bộ phim do Trấn Thành thực hiện như Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai hay Bộ Tứ Báo Thủ đều đạt doanh thu ấn tượng, giúp anh trở thành một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn của điện ảnh Việt.

Trong khi đó, Hồng Đào cũng đang đón nhận tin vui từ thị trường quốc tế. Nữ nghệ sĩ góp mặt trong Tazza 4 cùng Miyoshi Ayaka, Byun Yo Han và Jo Woo Jin. Đáng chú ý, bộ phim hiện đang giữ vị trí dẫn đầu phòng vé Hàn Quốc, giúp tên tuổi Hồng Đào nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ khán giả quốc tế.

Hồng Đào góp mặt trong Tazza 4.

Năm 2026 cũng là khoảng thời gian hoạt động sôi nổi của Hồng Đào. Bên cạnh dự án tại Hàn Quốc, nữ nghệ sĩ còn ghi dấu ấn với Lên Hương, bộ phim hiện đã vượt mốc 93 tỷ đồng doanh thu tại Việt Nam tính đến ngày 4/10. Thành công của Lên Hương tiếp tục cho thấy sức hút ổn định của Hồng Đào trên màn ảnh rộng.

Việc Trấn Thành, Hồng Đào và Tuấn Trần cùng xuất hiện trong các dự án nước ngoài được xem là tín hiệu đáng mừng cho điện ảnh Việt. Nếu trước đây cơ hội dành cho diễn viên Việt tại các thị trường lớn còn khá hạn chế, thì hiện nay ngày càng có nhiều nghệ sĩ được trao cơ hội tham gia những dự án quy mô quốc tế.

Sự góp mặt của Trấn Thành, Hồng Đào và Tuấn Trần không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn cho thấy vị thế của diễn viên Việt đang dần được ghi nhận rộng rãi hơn. Với những bước tiến mới này, Trấn Thành, Hồng Đào và Tuấn Trần được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo dấu ấn trong các dự án sắp tới, góp phần đưa hình ảnh nghệ sĩ Việt đến gần hơn với khán giả quốc tế.