Giọng ca được PGS.TS.Tân Nhàn hết lời khen ngợi là ai?

2 thí sinh dừng bước

Hoàng Hiệp (SBD 007) gây chú ý với chất giọng đẹp, sáng và giàu cảm xúc, song lựa chọn Bài ca đảo Bạch Long Vĩ khá an toàn, chưa giúp anh tạo được dấu ấn đủ khác biệt trong đêm thi đầu tiên. Trong khi đó, Thùy Dương (SBD 011) lựa chọn Cung đàn Thúy Kiều với nhiều thử thách về kỹ thuật nhưng phần thể hiện còn chênh phô cũng khiến cô chưa thể thuyết phục để giành quyền đi tiếp.

Các thí sinh rơi vào nhóm nguy hiểm tại Liveshow 1: Thùy Dương, Hoàng Hiệp, Kim Jae Bin, Thùy Linh (từ trái sang).

Bên cạnh hai thí sinh phải dừng bước, Liveshow 1 ghi nhận nhiều phần trình diễn nổi bật với những màu sắc âm nhạc đa dạng. H'Vi Ktla (SBD 003), người đẹp Ê Đê, gây ấn tượng với Chốn sa mạc. Từng được biết đến qua cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022, cô mang đến phần trình diễn giàu màu sắc riêng, thể hiện khả năng cảm nhạc và nguồn năng lượng mạnh mẽ trên sân khấu.

PGS.TS.Tân Nhàn bày tỏ sự yêu thích đặc biệt với phần trình diễn và giọng hát nội lực của thí sinh Đoàn Linh khi kết hợp 2 ca khúc "Sen hồng hư không - Tứ phủ" của nhạc sĩ Trần Tiến và Hồ Hoài Anh. PGS.TS Tân Nhàn cũng đánh giá cao phần trình diễn "Truyền thuyết Hồ Gươm" của Lê Quốc Phú, cho rằng đây là một tiết mục khá trọn vẹn.

Với Đoàn Linh, NSND Tấn Minh đánh giá nữ thí sinh có nhiều tiềm năng và bày tỏ sự mong chờ vào hành trình phát triển của cô với dòng nhạc dân gian đương đại.

Hoàng Thu Hà (SBD 001) mang đến hình ảnh duyên dáng với Chàng Vinh Quy. Khánh An (SBD 015) nhận được lời khen từ Ban giám khảo (BGK) khi thể hiện Phật quang phổ chiếu. Với Mời trầu, Thu Hương (SBD 002) cho thấy khả năng làm chủ sân khấu và tạo dấu ấn riêng trong phần thi.

Trong khi đó, Thúy Nga (SBD 006) nhận được sự hưởng ứng từ khán giả với Tò vò. Phần trình diễn giàu năng lượng cùng kỹ thuật thanh nhạc tốt giúp nữ thí sinh tạo được không khí sôi động trên sân khấu.

Thúy Nga khuấy động sân khấu với “Tò vò”.

Mộc An (SBD 008) lại chưa có phần thi như kỳ vọng khi lựa chọn Lời ru, một ca khúc được đánh giá là quá sức với khả năng của cô. Phần thể hiện của nữ thí sinh còn bộc lộ một số nốt phô, chênh, khiến tổng thể tiết mục chưa thực sự trọn vẹn. Tuy nhiên, cô vẫn được NSND Tấn Minh khích lệ khi dám mạo hiểm, lần đầu thử sức mình với dòng nhạc dân gian.

Năm nay, chương trình còn có sự góp mặt của thí sinh mang hai dòng máu Hàn – Việt Kim Jae Bin (SBD 010). Tại Liveshow đầu, anh lựa chọn Sẽ về với nhau, mang đến nguồn năng lượng trẻ trung cùng hình ảnh nam tính, tự tin trên sân khấu.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, Kim Jae Bin cho biết hồi hộp khi lần đầu thử sức hát live cùng ban nhạc. Dù vậy, nam thí sinh vẫn hài lòng với phần thể hiện của mình. Thí sinh nhỏ tuổi nhất chương trình cũng thừa nhận lo lắng khi rơi vào “nhóm nguy hiểm”, song khẳng định dù kết quả ra sao vẫn sẽ cháy hết mình với đam mê âm nhạc.

PGS. Tân Nhàn, NSND Tấn Minh nhận xét thẳng thắn về các thí sinh

Hội đồng Giám khảo Liveshow 1 của Sao Mai 2026 gồm NSND Tấn Minh (Trưởng BGK), PGS.TS Tân Nhàn và nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Hai giám khảo khách mời của đêm thi là NSƯT Quang Hào và Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy.

Thiếu tướng, nhạc sĩ Xuân Thuỷ nhận xét Mộc An do áp lực là người thi mở đầu nên có chút thể hiện hơi chênh vênh, chuyển giọng trong bài hát cần kỹ hơn để làm sao nhuần nhuyễn và tạo cảm xúc của mình.

Với Bùi Thuý Nga, nhạc sĩ Xuân Thuỷ nhìn thấy sự bản lĩnh của cô nhưng lưu ý cách xử lý trong một ca khúc khéo léo có chỗ kìm chỗ bung. “Thuý Nga kỹ thuật chắc nhưng thể hiện bài hát đều từ đầu đến cuối” - nhạc sĩ Xuân Thuỷ thẳng thắn nói.

Xuân Dũng có giọng đẹp, kỹ thuật. Bài hát Áo mùa đông hướng về Hà Nội, rất tình cảm nhưng gương mặt, hình thể lại không diễn lột tả được nội dung bài hát. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cho rằng khi đi thi hát điều quan trọng nhất là chiến lược chọn bài hát. Ở đây, bài hát không chỉ giai điệu hay hay lời ca đẹp mà ý nghĩa mà phải khai thác được sở trường và giấu sở đoản của mình.

Mộc An

“Mộc An có sự kiểm soát các đoạn không có nhịp điệu tốt nhưng chọn bài hát đang làm khó chính mình. Phạm Thuỳ Linh có kỹ thuật nhưng bài hát không xây dựng cho bạn cơ hội để truyền đạt cảm xúc được nhiều", nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nhận xét.

Nguyễn Hải Phong dành lời khen cho Bùi Thuý Nga khi sở hữu kỹ thuật hoàn hảo từ trầm đến bổng sắc sảo trong ca khúc thể hiện. “Cách đo tông bản nhạc và bài hát Bùi Thuý Nga không thấy một tì vết nào", anh nói.

PGS.TS. Tân Nhàn hài lòng với tiết mục của Khánh An và Thu Hương vì có phần trình diễn tròn trịa, trọn vẹn tác phẩm, kỹ thuật từ nốt thấp đến nốt cao, biểu cảm khuôn mặt như người nghệ sĩ trên sân khấu chứ không phải thí sinh đi thi. Với Nguyễn Thuỳ Dương, Tiến sĩ Tân Nhàn hơi tiếc với phần trình diễn và cho rằng đây là kinh nghiệm để cô cần làm chủ âm nhạc, bám sát dàn nhạc để không "bay" ra khỏi dàn nhạc.

Cô gái Ê Đê H’Vi Ktla thể hiện giọng hát đầy nội lực qua ca khúc “Chốn sa mạc”.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong chia sẻ tiết mục yêu thích nhất là của H’Vi Ktla. Anh cho rằng bài hát cô chọn hợp với chất giọng và cá tính của cô. Anh cũng khen ngợi cô có sự thu hút và “hào quang sân khấu”, sẽ đi xa trong hành trình âm nhạc. Nhạc sĩ cũng dành lời khen cho bài hát thí sinh Hoàng Thu Hà lựa chọn, vừa vặn để khoe ra quãng giọng của cô.

Thiếu tướng, nhạc sĩ Xuân Thuỷ ấn tượng với tất cả những giọng hát của các thí sinh và mong chờ những sự lựa chọn bài của các bạn ở những vòng tiếp theo. Ông dành lời khen cho tiết mục Hoàng Thu Hà trọn vẹn cả hình thức, kỹ năng và kinh nghiệm. Ông lưu ý cô có thể trau dồi thêm về nét diễn sao cho ăn nhập với bài hát.

NSND Tấn Minh nhận xét Hoàng Thu Hà duyên dáng. Anh mong muốn các thí sinh sẽ cho BGK và khán giả biết nhiều hơn về khả năng, năng lực của các bạn trong các vòng sau. Anh cũng lưu ý các tiết mục nhạc nhẹ nên cố gắng hát rõ lời hơn.

Thí sinh Đoàn Linh

Với Hoàng Văn Hiệp, PGS.TS. Tân Nhàn đánh giá cao màu giọng nhưng cho rằng thí sinh cần tiếp tục trau dồi cách phát âm và nhả chữ. Trong khi đó, Đỗ Hải Đăng được lưu ý về một số câu hát có cách lấy hơi, ngắt câu chưa thực sự hợp lý.

Màn trình diễn của Thuý Nga với "Tò vò'':

Bảo Quyên - Mai Anh

Ảnh: BTC

Video: Bảo Quyên