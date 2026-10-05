Trại Buôn Người chưa rời rạp, Steven Nguyễn đã lập kỷ lục cực hiếm ở showbiz

Sang tuần thứ hai công chiếu, sức hút của Trại Buôn Người không giảm mà ngược lại, còn kéo nhiều khán giả đến rạp hơn. Chỉ trong ngày 4/10, phim vượt mốc 5.600 suất chiếu, doanh thu chạm ngưỡng 40 tỷ đồng - những con số trong mơ đối với cả phim chiếu vào dịp lễ Tết chứ chưa nói đến phát hành ngày thường.

Bộ phim "Trại Buôn Người" vẫn đang bùng nổ ở phòng vé.

Thành tích này của Trại Buôn Người đã giúp Steven Nguyễn chính thức gia nhập "câu lạc bộ diễn viên nghìn tỷ". Đáng nói hơn, Steven Nguyễn chỉ cần hai phim Mưa Đỏ và Trại Buôn Người đã có mặt trong hội nhóm mà diễn viên nào cũng ao ước. Mưa Đỏ hiện vẫn là phim điện ảnh có doanh thu cao nhất ở Việt Nam với khoảng 714 tỷ đồng, còn Trại Buôn Người sẽ sớm cán mốc 300 tỷ và chắc chắn sẽ còn vượt qua con số này.

Steven Nguyễn chỉ cần 2 phim đã gia nhập "câu lạc bộ nghìn tỷ".

Trước đó, Tuấn Trần, Kiều Minh Tuấn, Quang Tuấn hay Thái Hòa cũng ghi danh vào câu lạc bộ nghìn tỷ, nhưng các nam diễn viên này phải cần 5 phim trở lên mới chạm được cột mốc đáng nể trên. Vì vậy, dù Tuấn Trần đang là “bảo chứng phòng vé” với tổng doanh thu lên tới 1.500 tỷ đồng, nhưng Steven Nguyễn lại giữ một kỷ lục khá: Số lượng phim cực ít nhưng tổng vé bán lại cực cao.

Steven Nguyễn còn hai phim sắp ra mắt trong những tháng cuối năm.

Từ giờ đến cuối năm 2026, Steven Nguyễn còn hai phim công chiếu là Chị Chị Em Em 3 và Người Mẹ Xấu. Hai dự án có thể loại khác biệt và nhân vật của Steven Nguyễn cũng không hề trùng lặp. Ở Chị Chị Em Em 3, Steven Nguyễn sẽ là chàng trai quyến rũ rơi vào chuyện tình rắc rối còn trong Người Mẹ Xấu, nam diễn viên lại hóa thân thành một kẻ giang hồ bặm trợn nửa chính nửa tà.