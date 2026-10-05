Nhan sắc á hậu Cà Mau từng chinh chiến 5 đấu trường sắc đẹp

Nguyễn Thị Thu Ngân sinh năm 2003, quê Cà Mau. Trước khi giành ngôi vị Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2025, người đẹp đã có khoảng 4 năm tham gia 5 đấu trường nhan sắc, từ các cuộc thi cấp trường, khu vực đến quy mô quốc gia và quốc tế.

Thu Ngân sở hữu gương mặt tròn, đường nét thanh tú, làn da sáng cùng vóc dáng cân đối. Bên cạnh ngoại hình, cô tích lũy kinh nghiệm qua nhiều cuộc thi, từng bước trau dồi kỹ năng trình diễn, giao tiếp và làm chủ sân khấu.

Năm 2022, Thu Ngân đăng quang Hoa khôi tại trường đại học ở Cần Thơ, nơi cô theo học. Đây là một trong những dấu mốc đầu tiên trên hành trình tham gia các cuộc thi sắc đẹp của người đẹp Cà Mau.

Một năm sau, cô tiếp tục thử sức tại cuộc thi Người đẹp Tây Đô và giành danh hiệu Á khôi 2. Thành tích này giúp Thu Ngân có thêm kinh nghiệm trình diễn và sân khấu trước khi bước vào những cuộc thi có quy mô lớn hơn.

Năm 2024, Thu Ngân tham gia Hoa hậu Quốc gia Việt Nam và lọt Top 5 Người đẹp Thời trang. Người đẹp được đánh giá có kinh nghiệm về chụp ảnh, catwalk và khả năng làm chủ sân khấu. Chung cuộc, cô dừng chân ở Top 30.

Kinh nghiệm trình diễn cũng được xem là một trong những lợi thế của Thu Ngân khi đến với Miss Grand Vietnam 2025. Trước đó, thành tích Top 5 Người đẹp Thời trang tại Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 cho thấy cô có thế mạnh ở các phần thi liên quan đến thời trang và catwalk.

Tại chung kết Miss Grand Vietnam 2025 diễn ra ngày 14/9/2025, Thu Ngân được xướng tên ở vị trí Á hậu 1. Nguyễn Thị Yến Nhi giành vương miện, trong khi các danh hiệu Á hậu còn lại lần lượt thuộc về Lê Thị Thu Trà, Đinh Y Quyên và La Ngọc Phương Anh.

Ngoài hoạt động tại các cuộc thi nhan sắc, Thu Ngân còn có nền tảng học vấn về truyền thông. Cô là cựu sinh viên ngành Quan hệ công chúng và tốt nghiệp loại Giỏi. Trong thời gian học đại học, người đẹp tích cực tham gia các chương trình văn nghệ, hội thảo, sự kiện truyền thông và hoạt động xã hội.

Nền tảng học tập cùng quá trình tham gia nhiều sân chơi nhan sắc giúp Thu Ngân có thêm kinh nghiệm về giao tiếp, thuyết trình và làm việc trước công chúng. Đây cũng là những kỹ năng được cô phát huy trong hành trình chinh phục các cuộc thi sắc đẹp.