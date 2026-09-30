Lee Min Ho đón tin vui

Sau một thời gian liên tiếp xuất hiện trong những dự án nhận phản hồi không đồng đều, Lee Min Ho một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý tại thị trường Hàn Quốc. Lần này, nguyên nhân đến từ The Assassin(s), bộ phim lịch sử do đạo diễn Hur Jin Ho thực hiện, đang ghi nhận lượng khán giả đáng chú ý ngay trong những ngày đầu ra rạp.

Theo dữ liệu của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC) được Deadline dẫn lại, The Assassin(s) phát hành từ ngày 23/9 và đạt 1.546.614 lượt khán giả sau 5 ngày, tương đương khoảng 11,3 triệu USD (15,3 tỷ won). Tác phẩm đứng đầu phòng vé trong kỳ nghỉ Chuseok và vượt qua The Odyssey của Christopher Nolan về lượng khán giả trong giai đoạn này.

Đến ngày 28/9, Yonhap tiếp tục dẫn số liệu KOFIC cho biết tổng lượng khán giả của phim đã lên 1.566.222 lượt tính đến hết ngày 27/9. Riêng ba ngày cuối tuần, tác phẩm thu hút hơn 1,19 triệu người xem. Những con số này cho thấy bộ phim đã duy trì được sức hút đáng kể sau khi chính thức ra mắt tại Hàn Quốc.

The Assassin(s) lấy cảm hứng từ vụ ám sát nhằm vào Tổng thống Park Chung Hee năm 1974, sự kiện khiến Đệ nhất phu nhân Yuk Young Soo thiệt mạng. Thay vì tái hiện câu chuyện theo góc nhìn duy nhất, tác phẩm theo chân ba nhân vật cùng tìm kiếm sự thật phía sau vụ việc, gồm một thanh tra cảnh sát kỳ cựu, một phóng viên giàu kinh nghiệm và một nhà báo trẻ mới vào nghề.

Diễn xuất của Lee Min Ho trong phim mới nhận phản hồi tích cực. Ảnh: Hive Media Corp

Trong phim, Lee Min Ho đảm nhận Han Young Il, phóng viên trẻ thuộc ban xã hội của một tờ báo. Nhân vật tình cờ chứng kiến những diễn biến bất thường trong vụ nổ súng và dần nhận ra một số chi tiết không trùng khớp với thông tin được công bố. Từ vị trí của một người mới bước vào nghề, Han Young Il bắt đầu tự mình tìm kiếm câu trả lời.

Vai diễn này tạo ra sự khác biệt đáng kể so với một số hình tượng mà Lee Min Ho từng thể hiện trước đây. Han Young Il không phải nhân vật được xây dựng dựa trên quyền lực hay vị thế đặc biệt. Anh là một phóng viên trẻ, còn thiếu kinh nghiệm nhưng có sự tò mò nghề nghiệp và quyết tâm theo đuổi những điều mình cho là chưa được giải thích thỏa đáng.

Theo The Chosun Daily, phần thể hiện của nam diễn viên nhận được sự chú ý nhờ khả năng thay đổi biểu cảm và cách xử lý nhân vật phù hợp với bối cảnh những năm 1970. Tờ báo cho rằng nhân vật Han Young Il cho phép anh mở rộng phạm vi diễn xuất thông qua một vai diễn có nhiều chuyển biến trong quá trình điều tra.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách nhân vật được đặt cạnh Kim Jae Hwan do Park Hae Il thủ vai. Một người là phóng viên trẻ, người còn lại đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Sự khác biệt về tuổi tác, kinh nghiệm và cách tiếp cận thông tin tạo nên một trong những mối quan hệ quan trọng của câu chuyện.

Những phản hồi ban đầu cũng cho thấy Lee Min Ho đang được chú ý bên cạnh thành tích phòng vé của tác phẩm. Trên các cộng đồng trực tuyến Hàn Quốc, một bộ phận người xem đánh giá nam diễn viên phù hợp với hình tượng phóng viên trẻ. Phần phục trang, bối cảnh và đạo cụ được thiết kế theo không khí thập niên 1970 cũng góp phần tạo nên diện mạo khác cho nhân vật.

Tuy nhiên, phản ứng của khán giả dành cho bộ phim không hoàn toàn đồng nhất. Phần đầu tác phẩm được nhận xét có nhịp kể tương đối nhanh khi các nhân vật lần lượt tiếp cận những manh mối liên quan đến vụ việc. Càng về sau, câu chuyện mở rộng sang những vấn đề liên quan đến báo chí, quyền tiếp cận thông tin và trách nhiệm của người làm nghề.

Sự chuyển hướng này khiến một bộ phận khán giả có cách tiếp nhận khác nhau. Nếu phần đầu tập trung nhiều vào câu hỏi ai đứng sau vụ việc và chuyện gì thực sự đã xảy ra, phần sau đặt nhân vật vào những vấn đề rộng hơn về thông tin và xã hội. Đây cũng là điểm khiến tác phẩm xuất hiện những cuộc thảo luận trái chiều bên cạnh các phản hồi tích cực.

Trước khi có diễn biến mới với The Assassin(s), hành trình của Lee Min Ho phim mới từng trải qua những kết quả không như mong đợi. Trong When the Stars Gossip, anh vào vai Gong Ryong, một bác sĩ sản khoa tham gia chuyến du hành tới trạm vũ trụ. Bộ phim có khởi đầu với tỷ suất người xem 3,324%, sau đó biến động trong suốt quá trình phát sóng và kết thúc với mức 2,55% ở tập cuối, theo dữ liệu Nielsen Korea được DramaWiki tổng hợp.

Sau đó, nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong Omniscient Reader's Viewpoint với vai Yoo Joong Hyuk. Tác phẩm thuộc dòng hành động giả tưởng, đòi hỏi anh thể hiện nhiều cảnh vận động và chiến đấu. Tuy nhiên, bộ phim cũng tạo ra những cuộc thảo luận về ngoại hình và cách xây dựng nhân vật sau khi ra mắt.

Trước The Assassin(s), Lee Min Ho tham gia nhiều phim nhưng gây tranh luận về diễn xuất. Ảnh: MKTV, YTN

Chính vì vậy, sự xuất hiện của Lee Min Ho trong một bộ phim lịch sử mang màu sắc điều tra đang được nhìn nhận như một thay đổi về lựa chọn vai diễn. Han Young Il không dựa vào hình ảnh nam chính lãng mạn quen thuộc mà được đặt vào một câu chuyện có yếu tố lịch sử, báo chí và điều tra.

Tín hiệu tích cực cũng xuất hiện từ trước khi phim ra mắt tại Hàn Quốc. The Assassin(s) có buổi công chiếu thế giới tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto lần thứ 51, thuộc chương trình Gala Presentations. Theo Korean Film Biz Zone, cả 4 suất chiếu công khai tại Toronto với tổng cộng 4.256 chỗ ngồi đều bán hết. Buổi giao lưu “In Conversation With…” có sự tham gia của nam diễn viên cũng nhanh chóng hết vé.

Đáng chú ý, tác phẩm còn được chọn làm á quân tại giải thưởng bình chọn của khán giả quốc tế ở Toronto. Những phản hồi này tạo thêm sự quan tâm cho bộ phim trước khi chính thức phát hành ở quê nhà.

Ở một diễn biến khác, Lee Min Ho cũng có dấu hiệu được chú ý trở lại trên truyền thông Hàn Quốc. Theo bảng xếp hạng tương tác do Top Star News công bố trong giai đoạn 21-27/9, nam diễn viên tăng mạnh thứ hạng so với tuần trước. Đây là một chỉ dấu về mức độ quan tâm của công chúng đối với tên tuổi của anh trong thời điểm phim mới ra mắt, dù không thể dùng riêng số liệu này để đánh giá toàn bộ hiệu quả của tác phẩm.

Với The Assassin(s), điều đáng chú ý nhất lúc này không chỉ nằm ở con số hơn 1,5 triệu khán giả. Bộ phim còn cho thấy Lee Min Ho đang tiếp tục thử nghiệm những hình tượng khác với các vai diễn trước đây. Việc lựa chọn một nhân vật phóng viên trẻ trong tác phẩm lịch sử cũng giúp nam diễn viên có thêm cơ hội được nhìn nhận qua cách xử lý nhân vật thay vì chỉ dựa vào hình ảnh quen thuộc.

Dù vậy, kết quả sau 5 ngày vẫn chưa đủ để xác định đường dài của bộ phim tại phòng vé. The Assassin(s) mới bước vào giai đoạn đầu phát hành và cần tiếp tục duy trì lượng khán giả trong những tuần tới. Với Lee Min Ho, những diễn biến này đang tạo thêm một dấu mốc đáng chú ý sau loạt dự án có kết quả khác nhau, đồng thời mở ra câu hỏi về hướng đi tiếp theo của nam diễn viên trên màn ảnh.