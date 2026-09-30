Việt Anh và Quỳnh Nga cập nhật thông tin ở Thái Lan

Mới đây, Quỳnh Nga đăng tải đoạn clip ghi lại chuyến đi Thái Lan cùng Việt Anh và nhóm bạn thân. Nữ diễn viên hài hước viết: “Thái Lan đi ngày bão cả nhóm run điên lên. Mà sang tới nơi không một hạt mưa. Trộm vía cho chuyến đi quá!”.

Trong video, Quỳnh Nga xuất hiện với tinh thần vui vẻ, thoải mái cùng hội bạn. Cô và Việt Anh cùng mọi người đi chơi, mua sắm, tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi tại Thái Lan. Những khoảnh khắc đời thường của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhất là sau khi cả hai chính thức công khai chuyện tình cảm.

Quỳnh Nga trong chuyến đi Thái Lan cùng Việt Anh.

Việt Anh và Quỳnh Nga từng có nhiều năm giữ kín mối quan hệ. Hai người vốn là bạn bè thân thiết, đồng thời từng hợp tác trong một số dự án truyền hình. Tin đồn tình cảm bắt đầu xuất hiện từ năm 2019, nhưng cả hai nhiều lần phủ nhận. Đến tháng 7/2026, Việt Anh và Quỳnh Nga mới chính thức xác nhận đang yêu nhau sau khoảng thời gian dài tìm hiểu.

Sau khi công khai, Việt Anh và Quỳnh Nga thoải mái hơn trong việc xuất hiện bên nhau. Cặp đôi cùng đi du lịch, tham gia các hoạt động với nhóm bạn và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Trước chuyến đi Thái Lan, cả hai từng có chuyến du lịch Nga, đồng thời xuất hiện tình cảm tại nhiều sự kiện.

Đáng chú ý, Việt Anh và Quỳnh Nga cũng đang từng bước xây dựng không gian sống chung. Trước đó, thông tin cả hai cùng mua nhà và góp tiền xây dựng tổ ấm nhận được nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên, cặp đôi chưa công bố kế hoạch tổ chức đám cưới.

Chuyện tình của Việt Anh và Quỳnh Nga càng được chú ý bởi cả hai từng có thời gian dài đóng chung trên màn ảnh. Trong Sinh tử, Việt Anh đảm nhận vai Mai Hồng Vũ, trong khi Quỳnh Nga vào vai Quỳnh Trinh. Sự ăn ý của hai người trên phim từng khiến khán giả nhiều lần đặt câu hỏi về mối quan hệ ngoài đời.

Việt Anh và Quỳnh Nga trong Sinh tử.

Về sự nghiệp, Việt Anh là một trong những gương mặt quen thuộc của phim truyền hình phía Bắc. Anh tạo dấu ấn từ Chạy án, sau đó tiếp tục gây chú ý với Người phán xử, Mê cung, Sinh tử, Hướng dương ngược nắng, Hành trình công lý, Cuộc chiến không giới tuyến và nhiều tác phẩm khác.

Trong đó, vai Phan Hải ở Người phán xử và Mai Hồng Vũ trong Sinh tử là hai nhân vật giúp Việt Anh ghi dấu mạnh mẽ với khán giả truyền hình. Nam diễn viên được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2023.

Năm 2026, Việt Anh tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với Phù Sa. Bộ phim lên sóng VTV1 từ ngày 18/8, khai thác đời sống miền Tây Nam Bộ và những vấn đề liên quan đến đất đai, sinh kế, sạt lở và sự thay đổi của vùng quê.

Trong Phù Sa, Việt Anh đảm nhận vai Hai Phước - một người đàn ông nóng tính, thẳng thắn và nặng lòng với mảnh đất của gia đình. Đây là dự án truyền hình đáng chú ý của Việt Anh trong năm nay, bên cạnh những hoạt động cá nhân nhận được nhiều sự quan tâm.

Việt Anh và Quỳnh Nga.

Trong khi đó, Quỳnh Nga được biết đến từ vai Vũ Vũ trong Lập trình cho trái tim, nhân vật giúp cô có biệt danh “Cá sấu chúa”. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục gây chú ý với Về nhà đi con, Sinh tử, Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ và một số dự án khác. Vai Nhã trong Về nhà đi con từng tạo hiệu ứng lớn, đưa Quỳnh Nga trở lại tâm điểm của màn ảnh nhỏ.

Năm 2026, Quỳnh Nga chưa công bố dự án phim ảnh mới. Thay vào đó, cô tập trung cho những hoạt động cá nhân, kinh doanh và cuộc sống riêng. Trước đó, nữ diễn viên cũng từng chia sẻ quyết định tạm dừng đóng phim và chưa có kế hoạch trở lại màn ảnh.

Với Việt Anh và Quỳnh Nga, chuyến đi Thái Lan lần này không phải một dự án nghệ thuật mới mà đơn giản là khoảng thời gian cả hai tận hưởng cùng bạn bè. Sau nhiều năm được khán giả quan tâm bởi những tin đồn tình cảm, Việt Anh và Quỳnh Nga hiện đã có thể thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên nhau, từ những chuyến du lịch đến các hoạt động cùng nhóm bạn thân.