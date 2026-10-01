Lê Phương quyết đối đầu với Vân Trang

Tối 30/9, vở kịch Giáng Hương: Sân khấu về khuya diễn ra tại Nhà hát Bến Thành, đánh dấu những suất diễn đầu tiên của Kịch đoàn Thành Lộc. Trên sân khấu, Lê Phương và Vân Trang tạo nên một mối quan hệ đối đầu khi lần lượt hóa thân thành Giáng Hương và Mỹ Tiên, hai nhân vật có quan niệm gần như trái ngược về nghệ thuật và cuộc sống.

Lê Phương đảm nhận vai Giáng Hương, một cô đào hát tài sắc dành trọn tình cảm cho sân khấu truyền thống. Nhân vật được đặt trong hoàn cảnh nhiều biến động nhưng vẫn giữ sự kiên định với những giá trị nghệ thuật mà cô theo đuổi. Với Giáng Hương, sân khấu không chỉ là kế sinh nhai mà còn gắn với tình yêu nghề, gia đình và những giá trị đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Lê Phương đảm nhận vai Giáng Hương, một cô đào hát tài sắc dành trọn tình cảm cho sân khấu truyền thống.

Trái ngược với Giáng Hương, Vân Trang vào vai Mỹ Tiên, một cô gái trẻ giàu có, sắc sảo và có cách nhìn thực dụng hơn về nghệ thuật. Mỹ Tiên dùng tiền bạc để can thiệp vào hoạt động của gánh hát, hướng sân khấu đến mô hình giải trí dựa trên thị hiếu của số đông. Sự xuất hiện của nhân vật này khiến đời sống của gánh hát có nhiều xáo trộn.

Mâu thuẫn giữa Giáng Hương và Mỹ Tiên vì thế không chỉ xuất phát từ những khác biệt cá nhân. Hai nhân vật còn đại diện cho hai cách nhìn đối lập về sân khấu: một bên đặt nặng giá trị nghệ thuật, trong khi bên kia nhìn sân khấu dưới góc độ thực tế và khả năng đáp ứng nhu cầu khán giả.

Trái ngược với Giáng Hương, Vân Trang vào vai Mỹ Tiên, một cô gái trẻ giàu có, sắc sảo.

Xung đột càng được đẩy lên khi Mỹ Tiên trực tiếp xen vào cuộc hôn nhân giữa Giáng Hương và Lĩnh Nam, do Lương Thế Thành đảm nhận. Lĩnh Nam đứng giữa những giá trị mà người vợ gìn giữ và sức hút từ tiền tài, danh vọng mà Mỹ Tiên mang đến. Mối quan hệ giữa ba nhân vật từ đó trở thành một trong những nút thắt quan trọng của vở diễn.

Đặt câu chuyện trong giai đoạn giao thời của sân khấu truyền thống, Giáng Hương: Sân khấu về khuya khai thác những biến động mà người nghệ sĩ phải đối diện khi thời cuộc thay đổi. Những lựa chọn của các nhân vật không chỉ tác động đến đời sống riêng mà còn phản ánh sự va chạm giữa những quan niệm khác nhau về con đường của sân khấu.

Vở diễn do NSƯT Thành Lộc làm đạo diễn, được phát triển từ thoại kịch Sau bóng hậu trường và chuyển thể từ cải lương Sân khấu về khuya của tác giả Nguyễn Thành Châu (NSND Năm Châu). Đây cũng là tác phẩm khai trương của Kịch đoàn Thành Lộc tại Nhà hát Bến Thành.

Xung đột càng được đẩy lên khi Mỹ Tiên trực tiếp xen vào cuộc hôn nhân giữa Giáng Hương và Lĩnh Nam, do Lương Thế Thành đảm nhận.

Bên cạnh Lê Phương, Vân Trang và Lương Thế Thành, vở có sự góp mặt của nghệ sĩ Kim Xuân cùng NSƯT Thành Lộc trong một vai phụ đặc biệt. Sự tham gia của các nghệ sĩ góp phần tạo nên một tác phẩm tập trung vào câu chuyện về người làm nghề và những biến chuyển của sân khấu qua từng giai đoạn.

Thông qua câu chuyện của Giáng Hương, Mỹ Tiên và Lĩnh Nam, vở diễn đồng thời gửi gắm sự tưởng niệm, tri ân dành cho những thế hệ nghệ sĩ đã dành trọn cuộc đời cho sân khấu. Trong đó, màn đối đầu giữa Lê Phương và Vân Trang là một tuyến diễn quan trọng, góp phần làm rõ những khác biệt về nghệ thuật và giá trị sống được đặt ra trong tác phẩm.