Nhà mốt Việt đưa ký ức Huế lên sàn diễn Paris

Bộ sưu tập được Nguyễn Phúc Tuấn thiết kế trên nền lụa tơ tằm Bảo Lộc. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

NUMÉRO 6 được nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn ấp ủ gần hai năm, lấy lụa tơ tằm Bảo Lộc làm nền và được đính kết hoàn toàn bằng tay. “Vũ” trong tên gọi bộ sưu tập có nghĩa là mưa, đồng thời cũng là vũ điệu. Cơn mưa Huế được nhà thiết kế hình dung như một chuyển động có mở đầu, cao trào và kết thúc, tương ứng với 3 chương: “Khởi Vũ”, “Chính Vũ” và “Quang Vũ”.

Bộ sưu tập đưa người xem đi từ trạng thái tĩnh lặng trước mưa, đến những biến chuyển dữ dội giữa cơn giông và khoảnh khắc ánh sáng trở lại, theo sự chuyển đổi cả về phom dáng, chất liệu và màu sắc.

Thiết kế áo dài cách tân mở màn phần trình diễn bộ sưu tập. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Mở đầu chương “Khởi Vũ” là chiếc áo dài cách tân trắng có cổ cao, tay dài, thân áo phủ cườm li ti, hoa nổi quanh cổ, tà xẻ bay trên nền quần trắng. Các thiết kế tiếp theo mang cảm giác bay bổng, với các đường cong mềm, phom dáng có độ rủ, chất liệu xếp tầng bồng bềnh, gợi liên tưởng đến bầu trời Huế trước cơn mưa.

Các sắc trắng, beige, vàng mỡ gà được điểm xuyết bằng những nét đen và xanh, cùng hình ảnh mây, cánh diều, chuồn chuồn, cỏ lau trong ký ức được thể hiện bằng kỹ thuật thủ công. Hạt pha lê lúc này còn lác đác, như những giọt nước đầu tiên đọng trên vải.

Sang “Chính Vũ”, bảng màu chuyển sang đen, tím than, xanh rêu và bạc. Chương này là cao trào của bộ sưu tập, nơi nhịp điệu dồn dập nhất và ký ức riêng của Nguyễn Phúc Tuấn hiện lên rõ nét nhất. Những hạt pha lê nay kết tụ thành các chuỗi dài buông theo cơ thể, như mưa đang trút xuống. Voan lưới, organza được cắt, xếp lớp thủ công, tạo nên bề mặt gợi liên tưởng đến màn mưa và lớp rêu phủ trên những bức tường thành.

Bộ sưu tập được ấp ủ thực hiện trong gần hai năm và được đính kết hoàn toàn bằng tay. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Đặc biệt, một thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc áo mưa đen của mẹ trên yên xe đạp, với phom đầm xòe phồng như tấm áo mưa căng gió, đã trở thành điểm nhấn giàu tính tự sự.

Ở “Quang Vũ”, khi mưa tạnh, mọi thứ trở nên trong trẻo, rực rỡ hơn. Bảng màu bừng lên với vàng gold, hồng phấn, xanh sương, tím pastel và trắng ngà. Cấu trúc thiết kế được tiết chế, nhường chỗ cho những đường xếp nếp, gợn sóng và cắt chéo mềm mại, như cỏ cây vươn mình sau mưa. Phom dáng trở lại vẻ mềm mại nhưng mang một trạng thái mới: nhẹ nhõm, phóng khoáng, tràn đầy sức sống. Hoa thủy tiên, biểu tượng xuyên suốt của thương hiệu, nở rộ trong hồi cuối.

Phần đính kết trên thiết kế “Merci Paris” được thực hiện thủ công trong khoảng hai tháng. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Toàn bộ 31 thiết kế sử dụng lụa tơ tằm Bảo Lộc gồm organza, organza satin, taffeta và nhung tơ tằm, kết hợp voan lưới, lông vũ, pha lê và kim sa. Nếu taffeta và satin giữ phom đứng cho những khối thiết kế, thì organza và voan lưới giúp giữ độ trong, nhẹ, để ánh sáng đi xuyên qua và để thiết kế chuyển động cùng cơ thể. Theo nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn, việc lựa chọn lụa Bảo Lộc xuyên suốt bộ sưu tập là cách thương hiệu đặt chất liệu Việt vào một hệ quy chiếu mới, có chủ đích và có hệ thống.

Một trong những thiết kế đáng chú ý là “Merci Paris”, được phát triển từ cấu trúc áo yếm truyền thống thành đầm dạ hội cổ yếm, phủ kín kim sa như một cơn mưa vàng. Trên phần tà dài, hình ảnh tháp Eiffel, Château de Versailles, cầu Trường Tiền và chùa Linh Mụ được thể hiện bằng pha lê và kim sa. Phần đính kết được thực hiện thủ công trong khoảng hai tháng.

Các thiết kế lấy cảm hứng từ những ký ức về Huế, đặc biệt là những cơn mưa gắn với tuổi thơ. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Khép lại đêm diễn là chiếc váy cưới bằng taffeta tơ tằm Bảo Lộc, với phom váy xếp tầng tạo độ phồng tự nhiên, kết hợp corset ôm eo, gợi những áng mây trắng thanh khiết trôi giữa nền trời xanh sau giông bão. “Đây có thể không phải bộ sưu tập đẹp nhất tuần lễ thời trang. Nhưng tôi mong đó là bộ sưu tập đọng lại trong lòng người xem lâu nhất”, Nguyễn Phúc Tuấn bày tỏ.

Sau đêm diễn, bộ sưu tập được trưng bày trong hai ngày 2 và 3/10 tại showroom Barocc’o, khách sạn Le Meurice Paris, mở cửa tự do để công chúng và giới mộ điệu thời trang tìm hiểu các thiết kế cùng kỹ thuật thủ công được sử dụng trong bộ sưu tập.