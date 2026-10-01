Cuộc hội ngộ kỳ diệu của cậu bé 5 tuổi với nữ tiếp viên hàng không sau 15 năm

Đúng là chuyện đời thật kỳ diệu. Một cậu bé 5 tuổi đến từ Giang Tô từng chụp ảnh cùng một nữ tiếp viên hàng không, nhiều năm sau, khi chính mình cũng trở thành tiếp viên hàng không, anh đã bất ngờ gặp lại cô và cô thậm chí còn trở thành người hướng dẫn cho anh. Để kỷ niệm khoảnh khắc đặc biệt này, cả hai đã tái hiện lại bức ảnh năm xưa ngay tại chính địa điểm đó.

Xu Yanfeng, một nam tiếp viên hàng không, đã có chuyến bay đầu tiên khi mới 5 tuổi. Để kỷ niệm dịp này, cậu bé đã chụp một bức ảnh cùng nữ tiếp viên đang làm nhiệm vụ trên chuyến bay đó. Mười lăm năm sau, khi đang là sinh viên năm thứ ba, chuyên ngành Tiếp viên hàng không, tại ĐH Hàng không Dân dụng Trung Quốc và thực tập tại hãng hàng không China Eastern Airlines, Xu tình cờ tìm thấy bức ảnh cũ năm nào và chia sẻ nó lên mạng xã hội, kèm theo dòng chú thích rằng, giờ đây, chính anh cũng đã trở thành một tiếp viên hàng không. Điều bất ngờ là ngay ngày hôm sau, cấp trên đã hỏi liệu anh có muốn gặp lại nữ tiếp viên trong bức ảnh hay không. Ban đầu, Xu tưởng đó chỉ là lời nói đùa, nhưng cấp trên thực sự đã sắp xếp một cuộc gặp gỡ giữa hai người.

Xu Yanfeng vô cùng phấn khích khi gặp lại nữ tiếp viên hàng không mà anh từng chụp ảnh cùng cách đây 15 năm. Anh chia sẻ: "Cả hai chúng tôi đều rất xúc động và dành cho nhau một cái ôm. Cô bảo, vẫn nhớ tôi, vì hồi đó, tôi là một cậu bé bụ bẫm, gây thiện cảm với người đối diện, nên cô mới phá lệ chụp bức ảnh ấy".

Dựa trên mối duyên đặc biệt này, hãng hàng không đã sắp xếp để nữ tiếp viên, một người dày dạn kinh nghiệm với 20 năm trong nghề, đảm nhận vai trò người hướng dẫn cho Xu Yanfeng. Từ những người xa lạ trong bức ảnh cũ trở thành cặp đôi thầy - trò, cả hai sau đó đã tận dụng thời gian nghỉ giữa ca làm việc để tái hiện lại tư thế trong bức ảnh chụp cách đây 15 năm, qua đó ghi lại một phiên bản "thầy - trò" mới ngay trong khoang máy bay.

Ngay khi câu chuyện này được chia sẻ, nó đã nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng, khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng trước sự trùng hợp đến khó tin: "Bức ảnh đó thật tuyệt vời! Chắc hẳn ai cũng phải trầm trồ trước điều kỳ diệu này. Suy cho cùng, việc tình cờ gặp lại một người lạ từng xuất hiện trong bức ảnh cũ từ hơn một thập kỷ trước quả là một chuyện hiếm thấy. Hy vọng rằng, cả hai sẽ trân trọng 'mối duyên' đặc biệt này".