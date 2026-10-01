BTS là nhóm nhạc pop đầu tiên trên thế giới làm được điều này

Theo Billboard, nhóm nhạc K-pop đình đám toàn cầu BTS đã trở thành nhóm nhạc pop đầu tiên trên thế giới đạt doanh thu bán vé tích lũy vượt mốc 500 triệu đôla Mỹ, với chuyến lưu diễn thế giới ARIRANG hiện đang diễn ra.

Ấn phẩm chuyên về ngành công nghiệp âm nhạc Hoa Kỳ này cho biết, chuyến lưu diễn của nhóm nhạc nam gồm 7 thành viên đến từ Hàn Quốc là tour diễn thứ bảy của một nhóm nhạc đạt được cột mốc này, dựa trên số liệu Boxscore mới nhất được công bố.

Billboard cũng cho biết thêm: "Thành tích này đưa họ vào một vị thế chưa từng có tiền lệ đối với một nhóm nhạc pop, bởi sáu nhóm nhạc còn lại đạt được cột mốc này đều là các ban nhạc rock".

Thành tích này phần lớn đạt được nhờ các buổi biểu diễn gần đây. Theo số liệu thống kê, chỉ riêng trong tháng 8/2026, khoảng bốn tháng sau khi chuyến lưu diễn khởi động tại Hàn Quốc vào tháng 4/2026, BTS đã tổ chức 12 buổi hòa nhạc, thu hút khoảng 800.000 người hâm mộ và đạt doanh thu bán vé 171,7 triệu đôla Mỹ.

Kết quả này đưa nhóm lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng "Top Tours" (Các chuyến lưu diễn hàng đầu) hằng tháng của Billboard lần thứ năm. Thành tích này chỉ xếp sau Bad Bunny (người từng 10 lần đứng đầu) và các nghệ sĩ Beyonce, Coldplay cùng Elton John (mỗi người từng 7 lần đứng đầu).

Doanh thu tháng 8/2026 của nhóm cũng là mức doanh thu hằng tháng cao thứ hai trong lịch sử Billboard Boxscore, chỉ xếp sau kỷ lục của Beyonce, vào tháng 8/2023.

Với khoảng 40 buổi hòa nhạc vẫn đang trong kế hoạch, Billboard dự báo rằng, chuyến lưu diễn này có thể đạt tổng doanh thu lên tới 1 tỷ đôla Mỹ.