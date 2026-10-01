Game thủ Việt Nam bị cấm thi đấu: Hé lộ nhà phát hành 'nói một đằng làm một nẻo'

Trong chương trình phỏng vấn mới đây trên kênh ON Sports (VTV Cab), 2 game thủ Việt Nam Himass (Lã Phương Tiến Đạt) và TanVuu (Trần Tấn Vũ) chia sẻ những thông tin bên lề ồn ào xung quanh giải PUBG Asia Stars 2026.

Hôm 23/9, cả hai đã bị nhà phát hành game PUBG PC là KRAFTON cấm vĩnh viễn sau những tranh cãi về “stream sniping” (hay “đá stream”, thuật ngữ chỉ việc chiếm lợi thế từ việc nhận thông tin về đối thủ qua livestream trực tiếp hoặc gián tiếp) ở PUBG Asia Stars 2026.

Tuy nhiên quyết định này khiến cộng đồng game thủ ở Việt Nam phản ứng dữ dội. Nguyên nhân bởi nhiều người cho rằng giải đấu mang tính giao lưu và quy định ban đầu chưa cấm rõ hành vi này. Sau khi KRAFTON công bố quyết định, làn sóng tẩy chay PUBG PC ở Việt Nam đã diễn ra trong những ngày qua.

Mới đây, Himass và TanVuu đã lên tiếng về những ồn ào ở PUBG Asia Stars 2026. Himass cho biết bản thân hoàn toàn bất ngờ khi việc “stream sniping” trở thành vấn đề lớn. Ngoài ra, thông tin từ nhà phát hành truyền đạt đến đơn vị chủ quản cũng như các game thủ liên quan cũng liên tục thay đổi.

“Nhà phát hành nói với mình là đã giải quyết các hướng là đã gần xong. 2-3 hôm sau, mọi chuyện không được theo ý muốn khi trở nên rầm rộ, nhiều vấn đề hơn”, Himass chia sẻ.

Tuyển thủ Himass lên tiếng về án phạt của KRAFTON

TanVuu cũng có chung tâm trạng như Himass khi chờ đợi quyết định của nhà phát hành. Game thủ này cho biết: “Em khá hụt hẫng khi em và Himass bị cấm thi đấu chuyên nghiệp vĩnh viên. Em rất là buồn vì khoảng thời gian qua, tụi em đã cố gắng rất nhiều cho tựa game này”.

TanVuu tiết lộ rằng nhà phát hành có thông báo riêng về việc cả 2 sẽ bị cấm thi đấu một vài tháng hoặc một vài giải sau vụ việc ở PUBG Asia Stars 2026: “Sau ngày thi đấu đầu tiên, tới ngày thứ 2, bọn em bị yêu cầu không tham gia giải đấu đó nữa, phải thay bằng 2 người khác.

Tới ngày thứ 3 thì giải đấu đó bị huỷ hoàn toàn luôn. Nhà phát hành có ra thông báo riêng cho tụi em rằng tụi em sẽ bị cấm thi đấu một vài tháng hoặc một vài giải gì đó. Lúc đó em thấy mọi việc vượt quá tầm kiểm soát của mọi người”.

Himass cũng cho biết trước khi dự giải, anh đã đọc các quy định của PUBG Asia Stars 2026 và trong đó không có điều lệ liên quan tới những tranh cãi sau này. Tuy nhiên phải tới ngày hôm sau thì điều lệ sửa đổi mới thêm vào và khi đó, cả 2 game thủ Việt Nam đã không còn được thi đấu nữa.

“Trước ngày thi đấu đầu tiên, bọn em có đọc về luật chơi. Như mọi người đã biết là không hề có điều lệ trong đó”, Himass tiết lộ.

TanVuu đã không còn có thể thi đấu chuyên nghiệp PUBG PC sau án phạt của nhà phát hành

Về khoảnh khắc bản thân buộc phải xoá game, TanVuu chia sẻ với đôi mắt ươn ướt: “Trước đó thì em đã có nghe một tin là em có khả năng bị cấm vĩnh viễn rồi nhưng mà vẫn chưa có chắc được. Tuy nhiên, khi đang livestream thì sếp có bảo em vào phòng họp để nói chuyện với tất cả anh em trong team.

Lúc đó sếp đã thông báo với tất cả mọi người là em và Himass chính thức bị cấm vĩnh viễn. Cảm xúc lúc đấy của em thì nó bất ngờ lắm và cũng chả biết nói như nào hết. Bao nhiêu năm mà mình đã cống hiến, mình cố gắng cho nghề của mình, đam mê của mình”.

Trong khi đó, Himass tiết lộ bản thân đã biết tin bản thân bị cấm vĩnh viễn trước 1 hôm từ người quản lý. Himass và TanVuu cũng cho biết đơn vị chủ quản của cả 2 game thủ là Anyone’s Legend (AL) và The Expandables (TE) đã gửi đơn kháng cáo cho nhà phát hành.

Tuy nhiên cả hai cho biết không nhận được thêm thông tin gì nữa. TanVuu cho biết trước tình cảnh đó, TE đã phải tuyên bố giải thể đội hình thi đấu bộ môn PUBG PC, sẽ không còn liên quan tới tựa game này nữa.

Về hoạt động hiện tại sau khi đã nghỉ PUBG PC, TanVuu cho biết: “Hiện tại thì em vẫn đang là streamer tự do và cũng đang tìm tựa game nào đó phù hợp với mình để bước tiếp trên con đường thiđấu chuyên nghiệp của em”.

Himass và TanVuu là 2 tuyển thủ hàng đầu của Việt Nam về PUBG PC

Himass cho biết hiện tại anh đang là tuyển thủ tự do và đã thử sang các game khác. Himass tiết lộ đã thử 3-4 game nhưng tự nhận chưa đạt đến trình độ cao nhất.

Trong chương trình, TanVuu thổ lộ rằng chưa dám báo cho gia đình về việc mình bị cấm thi đấu vĩnh viễn PUBG PC: “Gia đình biết rồi, dù em vẫn chưa dám gọi về nhà để thông báo việc này. Em chỉ sợ nói chuyện với bố mẹ thì sẽ khóc thôi”.

Trong khi đó, Himass đã thông báo cho gia đình đầu tiên về việc bị nhà phát hành game cấm thi đấu vĩnh viễn. “Đến lúc thông báo xong thì ba mẹ em có bảo là không sao hết. Hành trình mình còn dài thì, gia đình vẫn luôn ở bên em”, Himass nói tiếp. Sau vụ việc, cả hai vẫn tỏ ra tích cực, vẫn nuôi niềm đam mê với esports và hướng tới tương lai.

Theo thông tin mới nhất, Hiệp hội Người dùng Game Hàn Quốc yêu cầu Krafton công khai nguyên văn các quy định được áp dụng trong vụ việc, lịch sử thay đổi quy định và hướng dẫn dành cho từng quốc gia. Chủ tịch Hiệp hội Người dùng Game Hàn Quốc Lee Cheol-woo cho rằng Krafton đã thừa nhận thiếu sót trong biện pháp ngăn sử dụng thông tin bên ngoài cũng như tiêu chuẩn phán định, xử phạt.

Hiệp hội đề nghị xây dựng quy trình cụ thể về độ trễ phát sóng, điều tra, xử phạt và khiếu nại, đồng thời xác minh việc bài đăng chỉ trích trên diễn đàn chính thức bị xóa hoặc hạn chế truy cập.

PUBG Asia Stars 2026, giải đấu do KRAFTON tổ chức với 48 người chơi đến từ 6 khu vực và tổng giải thưởng 70.000 USD, trở thành tâm điểm tranh cãi sau cáo buộc “đá stream” liên quan Himass và TanVuu. Sau ngày thi đấu đầu tiên, nữ streamer Soopi của Gen.G tố hai tuyển thủ theo dõi livestream để thu thập thông tin về đối phương. KRAFTON sau đó xác nhận họ đã tiếp nhận thông tin bên ngoài trong lúc thi đấu, loại cả hai khỏi giải và tước tư cách PUBG Partner tại Việt Nam. Khi đó, KRAFTON chưa công bố bằng chứng cho thấy thông tin được sử dụng để trục lợi trong ván đấu. Vụ việc tiếp tục gây tranh luận khi một số tuyển thủ cho rằng giải đấu mang tính giao lưu và quy định ban đầu chưa cấm rõ hành vi này. Ngày thi đấu thứ hai, 8 thành viên đội tuyển Hàn Quốc không thi đấu để phản đối cách xử lý. KRAFTON sau đó hủy toàn bộ trận đấu còn lại ngày 20/9 và chuyển sang phương án chia đều tiền thưởng. Trong thông báo xin lỗi, PUBG thừa nhận thiếu biện pháp phòng ngừa, không bắt buộc độ trễ livestream và sách luật chưa quy định rõ tiêu chí xử phạt.