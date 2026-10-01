'D Awards 2027 in Paris' tiết lộ dàn line-up đầu tiên

Theo tin từ Newsen, vào ngày 1/10 (giờ Hàn Quốc), Ban tổ chức đã công bố Jihyo là người dẫn chương trình đầu tiên của buổi lễ, đồng thời tiết lộ danh sách các nghệ sĩ biểu diễn đầu tiên. Sự kiện D Awards 2027 in Paris sẽ diễn ra vào ngày 15 và 16/1/2027, tại Plenitude Arena ở Paris, Pháp.

Jihyo sẽ đảm nhận vai trò người dẫn chương trình chính và cũng sẽ có một màn trình diễn solo tại sự kiện.

Danh sách nghệ sĩ biểu diễn đầu tiên gồm: Jihyo, DPR IAN, P1Harmony, KISS OF LIFE và AND2BLE. DPR IAN, nghệ sĩ từng biểu diễn tại các lễ hội quốc tế lớn như Coachella được kỳ vọng sẽ mang đến một màn trình diễn xứng tầm với Paris, "thành phố của nghệ thuật". P1Harmony sẽ xuất hiện tại D Awards lần thứ ba, sau khi tham dự hai kỳ tổ chức trước đó, trong khi KISS OF LIFE và AND2BLE (nhóm nhạc 5 thành viên ra mắt vào tháng 5/2026) sẽ lần đầu tiên góp mặt tại sự kiện này.

Ban tổ chức cho biết thêm rằng, danh sách người dẫn chương trình và nghệ sĩ biểu diễn khác sẽ lần lượt được công bố trong thời gian tới. Sự kiện này do Sports Donga tổ chức, và Channel A sẽ phụ trách phát sóng tại Hàn Quốc.