Hồ Văn Cường kỷ niệm 10 năm ca hát bằng liveshow 'Bước'

“Bước” nhìn lại hành trình 10 năm của Hồ Văn Cường

Năm 2026 đánh dấu 10 năm Hồ Văn Cường được công chúng biết đến qua chương trình Vietnam Idol Kids. Từ một cậu bé yêu thích dòng nhạc dân ca, còn rụt rè khi đứng trước máy quay, anh từng bước tham gia hoạt động nghệ thuật và duy trì con đường ca hát trong một thập kỷ.

Hồ Văn Cường làm liveshow 1000 khán giả sau 10 năm hoạt động nghệ thuật.

Nhân dấu mốc này, Hồ Văn Cường công bố liveshow “Bước”, diễn ra vào tối 28/11/2026 tại Nhà hát Bến Thành, TP Hồ Chí Minh. Với sức chứa hơn 1.000 khán giả, chương trình được lựa chọn theo hướng gần gũi, tạo không gian để nam ca sĩ nhìn lại hành trình đã qua và gặp gỡ những khán giả đồng hành cùng mình.

Theo Hồ Văn Cường, 10 năm là khoảng thời gian để anh nhìn lại những dấu mốc quan trọng trong quá trình làm nghề, từ những ngày đầu bước lên sân khấu đến giai đoạn trưởng thành hiện tại. Liveshow vì thế không chỉ tập trung vào phần trình diễn mà còn được xây dựng như một câu chuyện về quá trình trưởng thành của nam ca sĩ.

Thông tin về chương trình nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ tại nhiều tỉnh, thành. Một bộ phận khán giả ở nước ngoài cũng bày tỏ mong muốn có mặt tại đêm diễn. Với Hồ Văn Cường, đây là dịp để gửi lời cảm ơn đến những người đã theo dõi và ủng hộ anh trong suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật.

Poster liveshow cũng đánh dấu sự thay đổi trong hình ảnh của nam ca sĩ. Hồ Văn Cường xuất hiện trong trang phục tông đỏ, đứng giữa không gian có đá, mặt nước và những dải lụa chuyển động. So với hình ảnh quen thuộc của một cậu bé gắn với dòng nhạc quê hương, diện mạo mới cho thấy định hướng trưởng thành hơn về hình ảnh của nam ca sĩ sau một thập kỷ hoạt động.

Tên gọi “Bước” được Hồ Văn Cường lựa chọn để gắn với hành trình này. Đó là bước chân đầu tiên lên sân khấu, những bước đi trong quá trình làm nghề và bước chuyển sang một giai đoạn mới khi anh tròn 10 năm hoạt động nghệ thuật.

Từ cậu bé Vietnam Idol Kids đến chặng đường mới

Nhân dịp nhìn lại một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Hồ Văn Cường chia sẻ thêm về cơ duyên đưa anh đến với Vietnam Idol Kids năm 2016.

Theo nam ca sĩ, trước khi tham gia chương trình này, anh từng đăng ký và vượt qua một vòng tuyển chọn của The Voice Kids. Tuy nhiên, người quen hỗ trợ việc đăng ký khi đó không biết thông tin anh đã trúng tuyển. Sau đó, Hồ Văn Cường có cơ hội thử sức tại Vietnam Idol Kids và được chú ý nhờ giọng hát dân ca.

Thời điểm tham gia cuộc thi, Hồ Văn Cường mới 13 tuổi. Anh cho biết khi đó chưa thực sự nhận thức được mức độ quan tâm của công chúng dành cho mình. Những ngày tham gia chương trình, nam ca sĩ chủ yếu tập trung vào việc học, tập hát và biểu diễn theo hướng dẫn của các thầy cô, ê-kíp.

Nhiều năm sau, khi xem lại những hình ảnh và tiết mục của mình trong chương trình, Hồ Văn Cường mới dần hiểu hơn về sự quan tâm mà khán giả dành cho mình ở thời điểm đó.

Nhìn lại hành trình 10 năm, nam ca sĩ cũng nhắc đến quãng thời gian bản thân còn tự ti và khép kín. Với anh, quá trình hoạt động nghệ thuật không chỉ là việc đứng trên sân khấu mà còn là quá trình học cách thích nghi, trưởng thành và tự tin hơn với lựa chọn của mình.

Từ một cậu bé được biết đến trên truyền hình, Hồ Văn Cường hiện theo đuổi hoạt động âm nhạc với hình ảnh trưởng thành hơn. Dòng nhạc quê hương vẫn là một phần quan trọng trong con đường nghệ thuật của nam ca sĩ, đồng thời anh từng bước tìm kiếm những cách thể hiện mới.

Liveshow “Bước” được Hồ Văn Cường chuẩn bị trong thời gian dài. Nam ca sĩ dành thời gian tập luyện, chuẩn bị thể lực và hoàn thiện danh sách ca khúc cho chương trình. Anh cũng tham gia cùng ê-kíp trong quá trình xây dựng ý tưởng và nội dung, hướng đến một đêm nhạc tái hiện những dấu mốc đáng nhớ trong hành trình 10 năm.

Bên cạnh các ca khúc gắn với dòng nhạc quê hương, chương trình dự kiến có những cách thể hiện mới nhằm cho thấy sự thay đổi của Hồ Văn Cường về âm nhạc và hình ảnh.

Với nam ca sĩ, “Bước” là dịp nhìn lại chặng đường từ năm 2016 đến năm 2026, đồng thời gửi lời tri ân tới khán giả đã đồng hành trong suốt một thập kỷ. Cột mốc này cũng được xem là điểm chuyển tiếp để Hồ Văn Cường tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật trong giai đoạn tiếp theo.