Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy biểu dương, chúc mừng kết quả của cụm thi đua và của Hải Phòng với vai trò cụm trưởng năm 2026. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết, Ban Thường vụ Trung ương Hội đã chọn chủ đề công tác năm 2027 là: “Đẩy mạnh chuyển đổi số và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”.

Các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN

Bà Lê Thị Thủy cũng đề nghị Hội Phụ nữ các thành phố và các đơn vị trong cụm thi đua tập trung 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, thời gian tới, các đơn vị trong cụm cần tập trung đưa Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc và các nghị quyết chuyên đề vào cuộc sống và thực hiện phương châm 6 rõ; cần tạo chuyển biến rõ nét trong chuyển đổi số, coi đây là khâu đột phá trong đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Các đơn vị trong cụm tập trung hỗ trợ phụ nữ nâng cao quyền năng kinh tế, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua theo hướng sáng tạo phù hợp từng địa phương. Cùng với đó, cụm cần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội có trọng tâm, trọng điểm; phát huy vai trò phụ nữ trong tham gia xây dựng Đảng, đời sống chính trị và thúc đẩy bình đẳng giới; tăng cường đối thoại, thực hiện tốt “Tháng nghe dân nói” và “Tháng nghe phụ nữ nói”; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nâng cao chất lượng công tác cán bộ và hiệu quả hoạt động của cụm thi đua; đổi mới công tác thi đua khen thưởng…

Cụm thi đua các thành phố và các đơn vị gồm: thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ, Đồng Nai, Công an, Quân đội. Trong năm qua, cụm thi đua đã khẳng định vai trò đầu tàu trong phong trào phụ nữ cả nước, lan tỏa sức mạnh đoàn kết, khát vọng cống hiến của phụ nữ đóng góp tích cực vào sự phát triển của mỗi địa phương, đơn vị.

Đánh giá cao những kết quả hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng Phạm Văn Lập cho biết, thành phố luôn xác định công tác phụ nữ, bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển . Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để các cấp Hội xây dựng tổ chức vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt trong vận động phụ nữ; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ; tạo môi trường thuận lợi để phụ nữ phát huy trí tuệ, năng lực, sức sáng tạo và khát vọng cống hiến, đóng góp ngày càng thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng Trần Thu Hương, đơn vị Cụm trưởng cụm thi đua năm 2026 cho biết, Hội Liên hiệp Phụ nữ các thành phố và các đơn vị trong cụm thi đua đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở và đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ. Các phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Năm 2026, các đơn vị trong cụm đã tập trung triển khai chủ đề năm: “Đổi mới, sáng tạo, cụ thể hóa đưa Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Mặt trận Tổ quốc và Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp vào cuộc sống” gắn với chủ đề năm của từng địa phương và các đợt thi đua cao điểm chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống được tổ chức nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, lan tỏa rộng rãi.

Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh và chăm lo an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, có nhiều mô hình, công trình, phần việc thiết thực, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hóa. Công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em; giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được chú trọng. Chuyển đổi số trong tuyên truyền, quản lý, tập hợp hội viên và tổ chức hoạt động được đẩy mạnh. Các đơn vị đã đăng ký, triển khai thực hiện 5.169 công trình, phần việc, với tổng kinh phí 258,790 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và chăm lo đời sống phụ nữ, trẻ em.

Đặc biệt, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” được Hội Liên hiệp Phụ nữ các đơn vị trong cụm triển khai theo hướng thiết thực gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; có 22.654 hộ gia đình đạt các tiêu chí cuộc vận động. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” được cụm triển khai sâu rộng trở thành hoạt động nhân văn có sức lan tỏa, thu hút sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng trong đó có nhiều nước ngoài tham gia. Toàn cụm đã nhận đỡ đầu 11.536 trẻ với kinh phí trên 54 tỷ đồng. Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, đa dạng; toàn cụm đã trao 887 suất quà cho phụ nữ, trẻ em, hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ 23 mô hình sinh kế tại các địa bàn biên giới, trao học bổng và nhiều hoạt động thiết thực khác. Cụm thi đua đã tổ chức hoạt động chung với chủ đề “Hướng về đảo tiền tiêu Bạch Long Vỹ”, được tổ chức trong tháng 5/2026 tại đặc khu Bạch Long Vỹ, thành phố Hải Phòng lan tỏa tinh thần hướng về biển đảo và trách nhiệm tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo…