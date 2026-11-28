BĐBP Gia Lai xác định thời gian tới tiếp tục duy trì hội đàm, giao ban, tuần tra song phương và trao đổi thông tin; đồng thời nâng cao chất lượng các mô hình kết nghĩa

Trên tuyến biên giới Gia Lai tiếp giáp Campuchia, duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn là nhiệm vụ được Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh triển khai thường xuyên. Thông qua hội đàm, giao ban, trao đổi thông tin, tuần tra song phương và thăm hỏi nhân dịp lễ, Tết, lực lượng hai bên cùng củng cố sự tin cậy, phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Trong năm 2026, BĐBP tỉnh tổ chức 20 lần tuần tra song phương trên đoạn biên giới đã phân giới, cắm mốc, với 200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; tổ chức 44 lần gặp gỡ, giao lưu với 523 lượt người và 16 lần giao ban giữa các đồn biên phòng với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia. Những hoạt động này giúp duy trì trao đổi thường xuyên, tăng cường hiểu biết, phối hợp xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, công tác đối ngoại được thực hiện thông qua tuần tra song phương, giao ban, hội đàm và trao đổi thông tin với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia. Trong năm 2026, đơn vị tổ chức 10 lần tuần tra song phương với 240 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; 2 lần giao ban với Đồn Công an Cửa khẩu quốc tế Oyadav; 2 cuộc hội đàm với Tiểu đoàn Công an bảo vệ biên giới 623 và Tiểu đoàn 113 BĐBP Campuchia.

Bên cạnh phối hợp thực hiện nhiệm vụ, những chuyến thăm, chúc mừng nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay cũng góp phần thắt chặt tình đoàn kết. Đơn vị đã trao 20 suất quà cùng nhu yếu phẩm, tổng trị giá khoảng 60 triệu đồng, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia với lực lượng và nhân dân nước bạn.

Nếu các hoạt động tuần tra, hội đàm tạo nền tảng phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới, thì những mô hình kết nghĩa cụm dân cư lại góp phần đưa tình hữu nghị đến gần hơn với đời sống người dân. Từ sự gắn kết giữa những ngôi làng hai bên biên giới, người dân có thêm cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hiểu phong tục, tập quán của nhau và cùng nâng cao ý thức chấp hành quy định về biên giới.

Mô hình kết nghĩa giữa làng Mook Đen, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai và làng Pó Lớn, xã Pó Nhầy, tỉnh Ratanakiri, Campuchia được triển khai từ năm 2013 đã duy trì sự gắn bó qua nhiều năm. Không chỉ dừng ở giao lưu, thăm hỏi, hoạt động kết nghĩa còn được cụ thể hóa bằng những chương trình hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tháng 8 vừa qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Ia Dom trao 20 con bò giống và một căn nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo ở khu vực biên giới phía Campuchia. Những món quà không chỉ giúp người dân có thêm điều kiện cải thiện cuộc sống mà còn thể hiện tinh thần tương trợ, coi sự ổn định và phát triển của cộng đồng hai bên là nền tảng cho tình hữu nghị lâu dài.

Tương tự, mô hình kết nghĩa giữa làng Bi, xã Ia O, với làng Tăng Lôm, Campuchia được triển khai từ năm 2015 cũng duy trì nhiều hoạt động thiết thực. Hồi tháng 2, Đồn Biên phòng Ia O phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trao 50 suất quà, trị giá 42 triệu đồng cho lực lượng và nhân dân hai làng. Đến tháng 8, chương trình hỗ trợ sinh kế tiếp tục được thực hiện với việc lựa chọn 2 hộ ở làng Tăng Lôm và 2 hộ ở làng Bi, mỗi hộ được trao một con bò giống.

Từ những món quà, căn nhà, con bò giống đến các buổi gặp gỡ, giao lưu, tình hữu nghị nơi biên giới được bồi đắp bằng những việc làm cụ thể, gần gũi với nhu cầu của người dân. Khi cuộc sống từng bước ổn định, người dân có thêm động lực gắn bó với quê hương, chủ động chấp hành quy định qua lại biên giới, cùng gìn giữ an ninh, trật tự ở địa bàn mình sinh sống.

BĐBP Gia Lai xác định thời gian tới tiếp tục duy trì hội đàm, giao ban, tuần tra song phương và trao đổi thông tin; đồng thời nâng cao chất lượng các mô hình kết nghĩa, gắn đối ngoại biên phòng với đối ngoại nhân dân, hỗ trợ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh kế. Đặc biệt, vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín và các tổ tự quản đường biên sẽ tiếp tục được phát huy trong tuyên truyền, vận động người dân không tiếp tay cho tội phạm, chấp hành quy chế biên giới, tích cực tham gia bảo vệ đường biên, mốc quốc giới.

Bởi giữ biên giới bình yên không chỉ là trách nhiệm của những người lính nơi tuyến đầu, mà còn bắt đầu từ sự đồng lòng, tự giác của mỗi người dân. Khi tình hữu nghị được vun đắp bằng sự tin cậy và sẻ chia, đường biên không chỉ được bảo vệ bằng tuần tra, kiểm soát, mà còn được gìn giữ từ chính lòng dân hai bên biên giới.