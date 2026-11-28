Các đồng chí: Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đại biểu tham quan gian hàng.

Nhằm hỗ trợ thanh niên nâng cao năng lực phát triển sản phẩm OCOP, ứng dụng chuyển đổi số trong quảng bá, góp phần thúc đẩy khởi nghiệp, tối 28/11, tại Công viên Hội An (phường Hạc Thành), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức khai mạc Hội chợ triển lãm sản phẩm OCOP của thanh niên vùng Bắc Trung bộ năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng các đại biểu dự chương trình.

Các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự chương trình.

Dự khai mạc Hội chợ có các đồng chí: Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Thanh Hóa; các tỉnh, thành đoàn trong vùng Bắc Trung bộ cùng đông đảo doanh nghiệp, chủ thể OCOP, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Kim Quy cho biết, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) có ý nghĩa thiết thực góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao giá trị nông sản và mở rộng cơ hội phát triển kinh tế tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu khai mạc hội chợ.

Với thanh niên, OCOP mở ra nhiều cơ hội khởi nghiệp, phát triển kinh tế cho bản thân và gia đình. Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và phát triển kinh tế.

Hội chợ triển lãm là một trong những hoạt động góp phần xúc tiến thương mại cho các sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên. Đây là dịp để thanh niên giới thiệu sản phẩm OCOP, quảng bá thế mạnh của địa phương, tiếp cận người tiêu dùng và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Hội chợ còn tạo cơ hội để các bạn trẻ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi những mô hình hiệu quả, từ đó nhận ra điểm mạnh, hạn chế của sản phẩm và tìm hướng phát triển phù hợp trong sản xuất, kinh doanh.

Các đoàn viên, thanh niên dự chương trình.

Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề nghị, các cấp bộ Đoàn, Hội tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng thanh niên trong phát triển các mô hình kinh tế; chủ động kết nối, hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn lực, doanh nghiệp, nhà phân phối và mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc hội chợ.

Các đồng chí: Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa và quà cho các đơn vị tham gia hội chợ.

Đối với các địa phương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát huy tiềm năng, lợi thế quê hương, phát triển những sản phẩm mang giá trị đặc trưng của địa phương thành các mô hình kinh tế có sức cạnh tranh, qua đó tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng.

Các đồng chí: Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đại biểu tham quan các gian hàng.

Hội chợ triển lãm sản phẩm OCOP của thanh niên vùng Bắc Trung bộ năm 2026 diễn ra trong 2 ngày (28 và 29/11) quy tụ 50 gian hàng OCOP tiêu biểu của thanh niên cùng đại diện các sàn thương mại điện tử, nhà phân phối và doanh nghiệp.

Đoàn viên, thanh niên tham quan các gian hàng.

Đoàn viên, thanh niên và người dân tham quan các gian hàng.

Thông qua hội chợ, các sản phẩm có thêm cơ hội tiếp cận thị trường, các mô hình được mở ra hướng phát triển mới, góp phần thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.