Miền Bắc ngày nắng, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/11, khu vực Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết phổ biến ít mây, ngày nắng, đêm và sáng trời rét.

Tại Hà Nội, trời ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16–18 độ C, cao nhất từ 24–26 độ C. Đêm và sáng trời rét.

Khu vực Tây Bắc Bộ có mây, mưa vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13–16 độ C, riêng vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24–27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Tại Đông Bắc Bộ, thời tiết ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15–18 độ C, vùng núi 12–15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 24–27 độ C.

Nhìn chung, khu vực miền Bắc có sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm. Người dân, đặc biệt tại các địa phương vùng núi, cần chú ý giữ ấm trong thời điểm sáng sớm và ban đêm.

Dự báo thời tiết ngày 29/11: Miền Bắc rét dưới 10 độ C, miền Trung mưa rất to (ảnh minh họa).

Miền Trung mưa to đến rất to, có nơi trên 450 mm trong cả đợt

Trái ngược với thời tiết ít mưa tại Bắc Bộ, nhiều địa phương miền Trung tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài.

Theo bản tin phát lúc 15h30 ngày 28/11 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ chiều 28/11 đến sáng 30/11, khu vực TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa to đến rất to.

Tổng lượng mưa trong khoảng thời gian này phổ biến từ 150–350 mm, cục bộ có nơi trên 450 mm.

Tại TP. Huế và tỉnh Khánh Hòa, lượng mưa phổ biến từ 100–200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm.

Trong khi đó, từ chiều 28/11 đến ngày 29/11, khu vực phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40–90 mm, cục bộ có nơi trên 170 mm.

Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn, có thể vượt 120 mm trong 3 giờ.

Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo dự báo, từ trưa và chiều 30/11, mưa lớn tại khu vực từ Huế đến Khánh Hòa có xu hướng giảm dần.

Nam Bộ có mưa dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 33 độ C

Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ, thời tiết nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20–23 độ C, cao nhất từ 25–28 độ C. Gió Đông Bắc cấp 2–3.

Khu vực Nam Bộ có nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 24–27 độ C, cao nhất từ 30–33 độ C.

Riêng TP.HCM, nhiệt độ thấp nhất từ 25–27 độ C, cao nhất từ 31–33 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2–3.

Trong mưa dông, các khu vực này có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trước diễn biến thời tiết trên, người dân tại các địa phương có mưa lớn cần thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo khí tượng, chủ động phòng tránh nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, nhất là tại những khu vực có địa hình dốc, vùng trũng thấp và ven sông, suối.