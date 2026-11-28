Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Dân Quân.

Năm 2026, công tác đảng, công tác chính trị được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai đồng bộ, toàn diện, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn. Qua đó, góp phần củng cố bản lĩnh chính trị, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nổi bật, công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng được duy trì nền nếp, thực chất. 100% cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên được học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng. Kết quả giáo dục chính trị đạt 98,5% nội dung chương trình; 100% quân số kiểm tra đạt yêu cầu. Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được chú trọng.

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng được tăng cường, nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được thực hiện nghiêm túc. Trong năm, đơn vị đã kết nạp 20 đảng viên mới, kiện toàn 14 cấp ủy với 17 cấp ủy viên; công tác kiểm tra, giám sát, quản lý cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ được triển khai chặt chẽ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Đặc biệt, công tác dân vận tiếp tục là điểm sáng, thể hiện rõ trách nhiệm và tình cảm của người lính Biên phòng đối với đồng bào khu vực biên giới. Trong năm, đơn vị đã vận động, phối hợp trao tặng 20 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá hơn 1,8 tỷ đồng; hơn 16.500 suất quà, trị giá trên 4,85 tỷ đồng; trao 587 suất học bổng, 92 xe đạp cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu. Đồng thời, tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.000 lượt người; đóng góp hơn 2.300 ngày công giúp Nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Những việc làm thiết thực ấy không chỉ góp phần chăm lo đời sống Nhân dân mà còn thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, củng cố thế trận lòng dân, tạo nền tảng vững chắc trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Năm 2027, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị; chú trọng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, giáo dục truyền thống; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, quản lý cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác dân vận, phát huy vai trò các tổ chức quần chúng, thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, gắn phong trào Thi đua Quyết thắng với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Đại tá Đỗ Quang Thấm phát biểu. Ảnh: Dân Quân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Đỗ Quang Thấm yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; chủ động đổi mới nội dung, hình thức giáo dục chính trị, nắm chắc tình hình tư tưởng và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Đồng thời, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Đỗ Quang Thấm cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh công tác dân vận, tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU; duy trì hiệu quả các mô hình, chương trình giúp Nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.