Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith
Tại cuộc hội kiến Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, phát triển quan hệ Việt Nam-Lào.
Tại cuộc hội kiến Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, phát triển quan hệ Việt Nam-Lào; đồng thời đề nghị phát huy vai trò của hợp tác kênh Đảng trong định hướng chiến lược tổng thể, tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng, đào tạo cán bộ và thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thuong-truc-ban-bi-thu-tran-cam-tu-hoi-kien-thu-tuong-lao-saleumxay-kommasith-post1151133.vnp