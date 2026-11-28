Tối 28/11, nước sông Bàn Thạch dâng cao, gây ngập nhiều khu dân cư ven sông thuộc phường Tam Kỳ và Quảng Phú (TP Đà Nẵng).

Tại tổ dân phố Tứ Bàn (phường Tam Kỳ) và Phú Ân (phường Quảng Phú), nước đã tràn vào nhà dân. Nhiều hộ tất bật di chuyển tài sản, chuẩn bị ghe thuyền để chủ động ứng phó nếu nước tiếp tục dâng.

Nước sông Bàn Thạch dâng cao, gây ngập khu dân cư ven sông.

Ông Lê Văn Quang, 55 tuổi, cho biết gia đình đã chuẩn bị sẵn ghe trước nhà để sử dụng khi cần thiết. "Nếu nước tiếp tục lên cao trong đêm, gia đình tôi cũng có sẵn ghe để di chuyển", ông nói.

Người dân chuẩn bị sẵn ghe trước nhà để chủ động sơ tán nếu nước tiếp tục dâng cao trong đêm.

Nhiều hộ dân chuẩn bị sẵn ghe trước nhà để chạy lũ.

Trong khi đó, nhiều người dân hối hả đưa xe máy đến khu vực cầu Kỳ Phú để tránh ngập.

Anh Lê Văn Trường, 34 tuổi, trú phường Tam Kỳ, cho biết nước bắt đầu dâng từ khoảng 17h và đến tối vẫn tiếp tục lên.

"Tôi đã đưa hai xe máy của gia đình đến khu vực cầu Kỳ Phú gửi tạm, rồi mượn giàn giáo về kê cao đồ đạc", anh Trường kể.

Hàng loạt xe máy được người dân đưa đến khu vực cầu Kỳ Phú để tránh ngập trong đêm 28/11.

Tất bật cùng người chồng kê cao bộ bàn ghế gỗ, bà Huỳnh Thị Hải, 55 tuổi, trú tổ dân phố Tứ Bàn, cho hay nước lên khá nhanh. Nếu để bàn ghế ngâm lâu trong nước, đồ đạc sẽ dễ hư hỏng.

Người dân tất bật kê cao bàn ghế gỗ trước nguy cơ ngập sâu.

Người dân treo xe đạp lên khung cửa sổ để tránh ngập nước.

Trước tình hình ngập lụt, Ban Chỉ huy Quân sự phường Tam Kỳ đã triển khai cán bộ, chiến sĩ đến tổ dân phố Tứ Bàn, phối hợp với lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Công an phường Tam Kỳ cũng phối hợp với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giúp người dân kê cao đồ đạc, dọn dẹp nhà cửa và khơi thông các khu vực bị ngập.

Công an phường Tam Kỳ hỗ trợ người dân kê cao tài sản tránh ngập.

Lực lượng chức năng giúp người dân di chuyển đồ đạc lên tầng trên.

Lực lượng chức năng vận động những hộ ở khu vực nguy hiểm chủ động sơ tán, đồng thời khuyến cáo người dân không đi qua nơi ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở.

Lực lượng dân quân phường Tam Kỳ hỗ trợ người dân kê cao bộ bàn ghế gỗ, hạn chế thiệt hại do mưa lũ.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, từ chiều tối 28/11 đến sáng 30/11, khu vực phía nam Đà Nẵng tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 400 mm.

Từ chiều 28/11 đến ngày 1/12, các sông Vu Gia, Thu Bồn và Tam Kỳ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ ở mức báo động 1-2. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị; lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi.