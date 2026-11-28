Chiều 28/11, Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam lần thứ 12 và Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong lần thứ 11 đã thành công tốt đẹp.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí về những kết quả nổi bật của hai Hội nghị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 12. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nghiên cứu xây dựng Hành lang cảng cạn thông minh 4 nước CLMV

Xin Bộ trưởng cho biết Việt Nam đã có những đóng góp và sáng kiến cụ thể nào tại các Hội nghị lần này nhằm thúc đẩy hợp tác tiểu vùng? Vai trò và dấu ấn của Việt Nam được thể hiện như thế nào trong việc thúc đẩy đồng thuận và tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên?

Bộ trưởng Lê Hoài Trung: Là chủ nhà Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12, Việt Nam đã cùng các nước thông qua Tuyên bố chung, lấy kết nối hạ tầng, kinh tế và con người làm trọng tâm. Điều quan trọng là các sáng kiến không dừng ở định hướng, mà là những việc cụ thể, người dân và doanh nghiệp thấy được, đúng tinh thần “Chính phủ kiến tạo và hành động” mà Thủ tướng Lê Minh Hưng cam kết với nhân dân.

Thứ nhất là Hành lang cảng cạn thông minh. Chúng ta tận dụng những cảng cạn, cảng biển, cửa khẩu bốn nước đã có, kết nối thành các tuyến ưu tiên và đẩy mạnh áp dụng thủ tục điện tử. Hàng hóa được thông quan ngay gần nơi sản xuất với tốc độ nhanh hơn, chi phí rẻ hơn.

Thứ hai là “Hành trình di sản CLMV”. Bốn nước cùng chung dòng Mekong và nhiều nét gần gũi về văn hóa, lịch sử. Nay chúng ta cùng làm tour xuyên biên giới, bước đầu nghiên cứu tuyến Tràng An - Bagan - Luang Prabang - Siem Reap, để du khách đến một nước có thể đi cả bốn nước. Sáng kiến là bước triển khai cụ thể cam kết của các nhà Lãnh đạo về “Bốn nước, một điểm đến”

Thứ ba là Học bổng CLMV 2.0. Ta đã duy trì học bổng cho bạn bè Campuchia, Lào, Myanmar suốt 18 năm. Nay mở rộng sang sau đại học, đào tạo nghề, dạy cả bằng tiếng Anh, để thanh niên bốn nước cùng học, cùng gắn bó.

Đồng thời, tại Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11, Việt Nam đề xuất thương hiệu chung cho nông sản Mekong. Tiểu vùng xuất khẩu nhiều nhưng chưa có thương hiệu mạnh. Có thương hiệu chung, nông sản bán được giá hơn, nông dân hưởng lợi.

Các sáng kiến đều được các nước ủng hộ, là bước đi thiết thực để bốn nước tiến tới cơ sở sản xuất chung, góp phần xây dựng thị trường thống nhất ASEAN.

Họp báo quốc tế về Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam lần thứ 12 và Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong lần thứ 11. (Ảnh: Nguyễn Bình)

Gia tăng thương mại nội khối, củng cố liên kết giữa tiểu vùng và khu vực

Việt Nam kỳ vọng những kết quả đạt được tại Hội nghị sẽ mang lại những lợi ích thiết thực như thế nào cho Việt Nam, các nước tiểu vùng và các đối tác? Những lĩnh vực hợp tác nào có tiềm năng tạo ra động lực mới cho phát biểu kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân trong tiểu vùng?

Bộ trưởng Lê Hoài Trung: Tôi cho rằng, kết quả quan trọng nhất của hai Hội nghị là đã thống nhất được lĩnh vực, định hướng hợp tác mới trong hầu hết lĩnh vực ưu tiên hiện có để phù hợp với bối cảnh và nhu cầu phát triển hiện nay hiện nay, góp phần tăng cường kết nối đa phương thức, năng lực cạnh tranh, từng bước định hình trung tâm sản xuất và thị trường chung tại tiểu vùng; đồng thời hạn chế những thách thức chung tại tiểu vùng, nhất là thách thức liên quan đến nguồn nước và môi trường.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ CLMV, ba sáng kiến do Việt Nam đề xuất về cảng cạn, du lịch và học bổng được các nước nhất trí thông qua tại Hội nghị được kì vọng góp phần gia tăng thương mại nội khối, củng cố liên kết giữa tiểu vùng và khu vực; đóng góp tích cực vào đào tạo chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao và giao lưu nhân dân.

Với ACMECS, Hội nghị đã thống nhất được phương hướng nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ chế thông qua đẩy nhanh lộ trình thể chế hoá Ban Thư ký lâm thời, phát huy hơn nữa vai trò các cơ quan giúp việc và thực hiện các biện pháp để sớm đưa Quỹ Phát triển ACMECS vào hoạt động.

Những kết quả tích cực này mang lại lợi ích thiết thực cho tất cả các bên, góp phần tạo lập môi trường hòa bình, ổn định, an toàn cho phát triển bền vững, bao trùm tại tiểu vùng, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển với ASEAN và các khu vực khác.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại họp báo quốc tế về hai Hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Bình)

Các nước thành viên sẽ triển khai kết quả Hội nghị như thế nào trong thời gian tới để đảm bảo các cam kết được thực hiện hiệu quả?

Bộ trưởng Lê Hoài Trung: Có thể nói, một trong những điểm rất đáng ghi nhận tại các Hội nghị lần này là sự đồng thuận và quyết tâm cao của Lãnh đạo các nước trong việc đưa hợp tác tiểu vùng đi vào chiều sâu, ngày càng thực chất, hiệu quả, mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Để hiện thực hóa quyết tâm đó, các nước sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, khẩn trương cụ thể hóa những định hướng lớn và các cam kết của Lãnh đạo cấp cao trong Kế hoạch hành động CLMV giai đoạn 2027 - 2028 và Kế hoạch tổng thể ACMECS giai đoạn mới, bảo đảm rõ nhiệm vụ, rõ đầu mối, rõ lộ trình, rõ nguồn lực; đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, rà soát, đôn đốc triển khai.

Hai là, dành ưu tiên cao cho các chương trình, dự án, sáng kiến có tính khả thi, có sức lan tỏa và tạo động lực mới cho phát triển. Ngay sau Hội nghị, các nước sẽ bắt tay vào triển khai hai sáng kiến do Việt Nam đề xuất về Hành lang cảng cạn thông minh CLMV và Hành trình du lịch di sản CLMV, phấn đấu đưa các mô hình thí điểm vào vận hành trong năm 2027 và 2028. Về phần mình, Việt Nam sẽ triển khai Chương trình học bổng CLMV 2.0 dành cho Campuchia, Lào và Myanmar, mở rộng sang đào tạo sau đại học và đào tạo nghề, chú trọng các lĩnh vực có ý nghĩa then chốt đối với phát triển trong giai đoạn mới.

Ba là, có cách tiếp cận chủ động, linh hoạt, sáng tạo hơn trong huy động nguồn lực, vừa phát huy nội lực của các nước, vừa tranh thủ hiệu quả nguồn lực từ các đối tác phát triển, các định chế tài chính quốc tế, đặc biệt là sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp; thúc đẩy sớm đưa Quỹ Phát triển ACMECS vào hoạt động và phát huy tính bổ trợ giữa các cơ chế hợp tác tiểu vùng.

Việt Nam sẽ tiếp tục chủ động, tích cực cùng các nước triển khai các kết quả Hội nghị, tạo những chuyển biến thực chất trong liên kết kinh tế, nâng cao năng lực tự cường và sức cạnh tranh của cả tiểu vùng.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng.