Thủ tướng Lê Minh Hưng và các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong (ACMECS) lần thứ 11 - Ảnh: CP

Ngày 28/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự và phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong (ACMECS) lần thứ 11.

Hội nghị do Việt Nam phối hợp tổ chức cùng Myanmar - nước Chủ tịch ACMECS năm 2025 – 2026. Tham dự Hội nghị có Tổng thống Myanmar, Thủ tướng các nước Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam.

Hội nghị được tổ chức với chủ đề "Tăng cường phát triển kinh tế - xã hội hướng tới ACMECS thông minh và bền vững".

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul chụp ảnh chung - Ảnh: CP

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và tích cực tham gia, đóng góp vào hợp tác tiểu vùng Mekong nói chung và cơ chế ACMECS nói riêng; đánh giá cao vai trò của ACMECS là cơ chế hợp tác duy nhất của năm nước Mekong khởi xướng và làm chủ, góp phần củng cố đoàn kết và tin cậy chiến lược giữa các nước thành viên, đồng thời thúc đẩy phối hợp lập trường chung của Mekong trong hợp tác với các đối tác.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, trước những biến động sâu sắc của tình hình thế giới và khu vực, các nước ACMECS cần phải đổi mới mạnh mẽ mô hình hợp tác; chuyển từ thích ứng bị động sang chủ động kiến tạo phát triển; từ khai thác lợi thế sẵn có sang kết nối chặt chẽ để cùng tạo dựng năng lực cạnh tranh mới.

Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong (ACMECS) lần thứ 11 - Ảnh: CP

Với tầm nhìn xây dựng Mekong thành trung tâm sản xuất chất lượng cao, sáng tạo, tự chủ và phát triển bền vững, Thủ tướng Chính phủ đề xuất ACMECS tập trung vào ba định hướng trọng tâm sau.

Thứ nhất, mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của tiểu vùng.

Các nước ACMECS cần ưu tiên kết nối đồng bộ các trung tâm sản xuất, đô thị, cảng biển, cửa khẩu và thị trường; phát triển hiệu quả các hành lang kinh tế Bắc - Nam, Đông - Tây và phía Nam, từng bước hình thành các chuỗi cung ứng khu vực có sức cạnh tranh cao.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong (ACMECS) lần thứ 11 - Ảnh: CP

Trong đó, cần phối hợp huy động các nguồn vốn để tập trung kết nối hạ tầng chiến lược, nhất là đường bộ và đường sắt giữa tiểu vùng với khu vực; trọng điểm là dọc hành lang kết nối Trung Quốc qua năm nước Mekong sau đó kết nối với Malaysia, Singapore và tuyến cao tốc kết nối năm nước Mekong để kết nối tới Ấn Độ.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh hài hòa thủ tục, tạo thuận lợi thương mại, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực; nghiên cứu sáng kiến xây dựng thương hiệu chung "Nông sản Mekong" để nâng cao giá trị, khả năng tiếp cận thị trường và sức cạnh tranh của sản phẩm tiểu vùng ra khu vực và thế giới.

Thủ tướng Chính phủ đề xuất ACMECS tập trung vào ba định hướng trọng tâm - Ảnh: CP

Thứ hai, xác định bảo vệ môi trường, quản lý bền vững nguồn nước xuyên biên giới và thích ứng biến đổi khí hậu là ưu tiên chiến lược, lâu dài.

ACMECS cần nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên, nhất là tài nguyên nước, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với thiên tai, ô nhiễm môi trường và thúc đẩy tăng trưởng xanh; hình thành cơ chế tham vấn và chia sẻ thông tin thường xuyên, trong đó có các công trình phát triển liên quan nguồn nước; kết nối hệ thống cảnh báo sớm thiên tai.

Thứ ba, đổi mới mạnh mẽ phương thức hợp tác, nâng cao hiệu quả hoạt động và vai trò của ACMECS trong cấu trúc tiểu vùng và khu vực.

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đề nghị Ban Thư ký lâm thời, phối hợp với Viện Mekong sớm hoàn thành dự thảo Kế hoạch tổng thể hợp tác ACMECS trong giai đoạn mới với các ưu tiên có trọng tâm, lựa chọn danh mục dự án thiết thực, có khả năng huy động nguồn lực từ các đối tác phát triển, khu vực tư nhân và tạo tác động lan tỏa.

Đặc biệt, với tư cách là cơ chế tiểu vùng duy nhất hội tụ đầy đủ cả năm nước Mekong, ACMECS phát huy vai trò điều phối ưu tiên và tiếng nói chung của các nước thành viên trong hợp tác với các đối tác bên ngoài.

Tổng thống Myanmar đặc biệt cảm ơn sự phối hợp của Việt Nam - Ảnh: CP

Kết thúc Hội nghị, các nhà Lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung Nay Pyi Taw của Hội nghị Cấp cao Chiến lược Hợp tác Kinh tế ACMECS lần thứ 11, xác định phương hướng rõ ràng cho hợp tác giữa năm nước trong thời gian tới. Sau Hội nghị, cũng đã diễn ra Lễ bàn giao vai trò Chủ tịch hợp tác ACMECS từ Myanmar sang Thái Lan.

Các nhà Lãnh đạo Mekong cũng như các đối tác đều đánh giá cao những đề xuất định hướng chiến lược và dài hạn nhằm tạo đột phá cho hợp tác giữa các nước Mekong, cũng như bày tỏ ấn tượng về sự đón tiếp chu đáo, lòng mến khách và công tác tổ chức chuyên nghiệp của Việt Nam trong tư cách chủ nhà.

Tổng thống Myanmar đặc biệt cảm ơn sự phối hợp của Việt Nam. Những đóng góp của Việt Nam tại hai Hội nghị tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán, vai trò, vị thế và cam kết cùng xây dựng tương lai hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của tiểu vùng Mekong.