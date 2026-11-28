Lãnh đạo các nước cơ chế hợp tác CLMV bắt tay, chụp ảnh chung trước Hội nghị cấp cao CLMV-12 ngày 28/11

Chiều 28/11, phát biểu tại Hội nghị Cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam (CLMV) lần thứ 12 tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng giai đoạn 2027-2030 là thời điểm hợp tác 4 nước cần tạo bước chuyển về chất, hướng tới xây dựng khu vực trở thành trung tâm logistics của Đông Nam Á, trung tâm kinh doanh tiên tiến và kết nối toàn cầu.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đề xuất ba kết nối chiến lược nhằm hình thành một cơ sở sản xuất chung giữa các nước thành viên.

3 kết nối chiến lược để hình thành "cơ sở sản xuất chung"

Trước hết là kết nối hạ tầng và logistics, tạo điều kiện để các hành lang kinh tế thông suốt, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và tăng trưởng. Thủ tướng đề nghị các nước tăng cường kết nối vận tải dọc theo các hành lang kinh tế tiểu vùng, phát triển vận tải hàng hải, kết nối cảng biển và logistics thông minh.

Quang cảnh phiên toàn thể Hội nghị cấp cao CLMV-12 ngày 28/11

Thứ hai là kết nối kinh tế, hình thành các chuỗi sản xuất và cung ứng chung. 4 nước cần nghiên cứu phát triển các khu hợp tác công nghiệp, khu hợp tác kinh tế qua biên giới, tập trung vào những sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao và xây dựng chuỗi cung ứng nông sản.

Theo Thủ tướng, việc kết nối vùng nguyên liệu với khu công nghiệp, cơ sở chế biến và hệ thống phân phối sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư lâu dài, nông dân có đầu ra ổn định, đồng thời từng bước xây dựng thương hiệu chung cho nông sản tiểu vùng.

Thứ ba là kết nối con người, văn hóa và môi trường, tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Các nước cần tăng cường hợp tác trong quản lý, sử dụng công bằng và bền vững nguồn nước sông Mekong, bảo vệ hệ sinh thái và gìn giữ tài nguyên thiên nhiên.

Bên cạnh 3 kết nối chiến lược, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất 5 phương châm lớn định hướng hợp tác CLMV trong giai đoạn mới, gồm phát huy tổng thể thế mạnh của từng quốc gia thành sức mạnh chung; lấy kết nối làm trọng tâm xuyên suốt; kết nối chiến lược với tầm nhìn dài hạn; thúc đẩy kết nối mở, chủ động hội nhập và huy động nguồn lực; lấy hiệu quả thực chất làm thước đo hợp tác.

Đẩy mạnh hợp tác thương mại điện tử, phát triển năng lượng tái tạo

Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh sứ mệnh của cơ chế CLMV là phối hợp chính sách và hành động giữa bốn nước nhằm duy trì hòa bình, ổn định, thịnh vượng trong khu vực. Các nước tái khẳng định quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu phát triển, hướng tới trở thành những quốc gia có thu nhập trung bình cao, bền vững vào năm 2030.

Trên cơ sở các định hướng được đề xuất, hội nghị thống nhất tăng cường các biện pháp tạo thuận lợi thương mại qua biên giới, nghiên cứu áp dụng mô hình cửa khẩu thông minh, phát triển khu kinh tế xuyên biên giới và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Các nước cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác thương mại điện tử, phát triển năng lượng tái tạo, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực. Bộ trưởng chuyên ngành được giao nghiên cứu khả năng phát triển CLMV thành một cơ sở sản xuất thống nhất, phù hợp với trình độ phát triển và điều kiện cụ thể của từng quốc gia, qua đó đóng góp vào tiến trình xây dựng thị trường ASEAN thống nhất.

Trong lĩnh vực xã hội và môi trường, các bên thống nhất tăng cường phối hợp ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu, quản lý bền vững và công bằng tài nguyên nước sông Mekong; đồng thời mở rộng hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch và phòng chống tội phạm xuyên biên giới.

Các đại biểu tham dự phiên toàn thể Hội nghị cấp cao CLMV-12 ngày 28/11

Các đối tác phát triển, thể chế tài chính quốc tế và khu vực tư nhân được khuyến khích tham gia, đóng góp nguồn lực cho các chương trình hợp tác.

Tại phiên họp giữa các nhà lãnh đạo, đề xuất của Thủ tướng Lê Minh Hưng nhận được sự ủng hộ của các nước thành viên. Các nhà lãnh đạo trao đổi về định hướng chiến lược, những nút thắt cần tháo gỡ và giải pháp phát huy thế mạnh của cơ chế, chuyển lợi thế riêng của mỗi nước thành sức mạnh kinh tế, các chuỗi giá trị chung.

Theo Bộ Ngoại giao, tại Hội nghị cấp cao CLMV-12, các nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường kết nối vận tải dọc theo các hành lang kinh tế của tiểu vùng. Bên cạnh đó, tăng cường vận tải hàng hải và kết nối cảng biển, kết nối logistics thông minh và xây dựng hệ sinh thái logistics hiệu quả, đẩy mạnh hợp tác thương mại điện tử và phát triển năng lượng tái tạo.

Hội nghị cũng thống nhất gia tăng các biện pháp tạo thuận lợi thương mại qua biên giới, áp dụng mô hình cửa khẩu thông minh, phát triển các khu kinh tế xuyên biên giới. Đồng thời, bảo đảm môi trường thuận lợi cho đầu tư trực tiếp nước ngoài, hỗ trợ doanh nghiệp CLMV tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị khu vực.

Các nhà lãnh đạo nhất trí giao các bộ trưởng chuyên ngành nghiên cứu khả năng phát triển CLMV thành một cơ sở sản xuất thống nhất cũng như nghiên cứu phát triển chuỗi cung ứng nông sản CLMV tập trung vào các sản phẩm chế biến có giá trị gia tăng cao.

Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung CLMV-12 và 2 sáng kiến về "Hành lang cảng cạn thông minh bốn nước" và "Hành trình di sản CLMV" do Việt Nam đề xuất.

Tiếp sau Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chính thức bàn giao vai trò Chủ tịch Hợp tác CLMV sang Thủ tướng Campuchia Hun Manet, đánh dấu 2 năm chủ trì thành công cơ chế hợp tác của Việt Nam.

2 sáng kiến của Việt Nam đi đúng vào cốt lõi các nước quan tâm

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tại cuộc họp báo

Tại họp báo quốc tế sau hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nêu bật việc 2 sáng kiến của Việt Nam được các nhà lãnh đạo CLMV thông qua. "2 sáng kiến này đi đúng vào những vấn đề cốt lõi mà các nước thành viên quan tâm và được thiết kế rất cụ thể, nêu rõ mục tiêu, hoạt động chính cũng như quy trình theo dõi, thúc đẩy thực hiện để sau một năm sẽ tiến hành đánh giá lại kết quả thực hiện", Bộ trưởng Lê Hoài Trung chia sẻ khi trả lời câu hỏi phóng viên.

Về việc các nước thành viên sẽ triển khai kết quả hội nghị trong thời gian tới như thế nào, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết các văn kiện được thông qua tại hội nghị đã quy định rất rõ ràng về mục tiêu, nội dung và quy trình triển khai.

Trên cơ sở đó, Chính phủ mỗi nước sẽ ban hành chương trình hành động và kế hoạch cụ thể; đồng thời yêu cầu các cơ quan, địa phương tăng cường phối hợp nội bộ, phối hợp giữa các quốc gia thành viên, Ban Thư ký ASEAN cũng như các đối tác quốc tế.

"Trong Hội nghị lần này, đã có nước thành viên nêu sáng kiến thành lập Hội đồng Kinh doanh ACMECS - một ý tưởng mà tôi đánh giá là thiết thực, qua đó tạo kênh kết nối thuận lợi cho các nhà đầu tư hoạt động tại các nước và thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ giữa cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực", Bộ trưởng Lê Hoài Trung nói thêm.