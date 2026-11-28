Các đại biểu tham quan gian hàng tại Hội chợ. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Tối 28/11, tại Trung tâm Hội chợ thương mại, phường Tam Thanh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức khai mạc Hội chợ Thương mại, du lịch quốc tế Việt-Trung (Lạng Sơn 2026) với chủ đề “Lạng Sơn - Cửa ngõ giao thương Việt Nam-ASEAN-Trung Quốc.”

Hội chợ có quy mô hơn 240 gian hàng, quy tụ các doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh Lạng Sơn, nhiều tỉnh, thành phố trong nước và doanh nghiệp Trung Quốc.

Các gian hàng giới thiệu, trưng bày nhiều sản phẩm hàng hóa, đặc sản địa phương, sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp, hàng tiêu dùng và các sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Sự kiện diễn ra đến hết ngày 3/12/2026, tạo không gian giao thương, kết nối doanh nghiệp và quảng bá tiềm năng kinh tế, du lịch giữa các địa phương hai nước.

Đây là hoạt động xúc tiến thương mại và du lịch có ý nghĩa trong việc mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế qua biên giới, tạo cơ hội để doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, giới thiệu sản phẩm, tiếp cận thị trường và thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa. Đồng thời, hội chợ góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng và lợi thế của Lạng Sơn, các địa phương trong nước cũng như Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn cho biết tỉnh có hơn 231km đường biên giới tiếp giáp với Quảng Tây (Trung Quốc). Trong 11 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt hơn 116,5 tỷ USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2025.

Với lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống cửa khẩu quốc tế ngày càng thuận tiện, hiện đại cùng hạ tầng giao thông không ngừng được cải thiện, Lạng Sơn đang khẳng định vai trò là cửa ngõ đường bộ quan trọng trong kết nối Việt Nam, các nước ASEAN với thị trường Trung Quốc. Hoạt động giao thương qua địa bàn không chỉ góp phần thúc đẩy xuất nhập khẩu mà còn tạo động lực phát triển các dịch vụ logistics, vận tải, thương mại và du lịch.

Thời gian qua, Lạng Sơn và Quảng Tây thường xuyên thúc đẩy giao lưu, hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó thương mại, xuất nhập khẩu, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân đạt nhiều kết quả thiết thực. Hai địa phương tích cực cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai nước, tăng cường trao đổi, thắt chặt tình hữu nghị và mở rộng các hoạt động hợp tác theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả.

Theo ông Đoàn Thanh Sơn, Hội chợ Thương mại, du lịch quốc tế Việt -Trung là hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch quan trọng của tỉnh trong năm 2026, tạo cầu nối để doanh nghiệp hai bên tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa. Thông qua hội chợ, doanh nghiệp có điều kiện giới thiệu năng lực sản xuất, quảng bá thương hiệu, tìm kiếm nguồn cung ứng và đối tác phân phối, đồng thời nắm bắt nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng hai thị trường.

Bên cạnh hoạt động giao thương, hội chợ còn là dịp để Lạng Sơn và các địa phương trong nước giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch, các sản phẩm đặc trưng và giá trị văn hóa đến doanh nghiệp, đối tác, du khách Trung Quốc. Đây cũng là cơ hội thúc đẩy liên kết xây dựng các tuyến, điểm du lịch, phát triển sản phẩm du lịch liên vùng và tăng cường trao đổi khách giữa Lạng Sơn, các địa phương Việt Nam với Quảng Tây.

Đại diện Sở Thương mại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, bà Lô Đảng Hồng, Tuần thị viên cấp 2, cho biết hiện nay Quảng Tây đang triển khai sâu rộng các hoạt động kinh tế, thương mại.

Bà bày tỏ mong muốn thông qua hội chợ, hai bên tiếp tục phát huy lợi thế, tăng cường hợp tác xây dựng các sản phẩm du lịch, kinh tế và thương mại đặc trưng; đồng thời hoàn thiện các dịch vụ, mở rộng cơ hội giao thương và phát triển thị trường.

Việc tổ chức hội chợ cũng phù hợp với tiềm năng và định hướng tăng cường kết nối kinh tế giữa Lạng Sơn với Quảng Tây. Với lợi thế tiếp giáp trực tiếp, hai địa phương có nhiều điều kiện thúc đẩy hợp tác trong lưu thông hàng hóa, phát triển dịch vụ cửa khẩu, logistics, du lịch biên giới và giao lưu văn hóa. Trong đó, việc tăng cường kết nối doanh nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ được xem là những hướng đi quan trọng nhằm khai thác hiệu quả lợi thế kinh tế cửa khẩu.

Thông qua hơn 240 gian hàng cùng các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm và kết nối giao thương, Hội chợ Thương mại, du lịch quốc tế Việt-Trung 2026 kỳ vọng tạo thêm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp hai bên. Qua đó, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại, du lịch, tăng cường giao lưu nhân dân và củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Lạng Sơn với Quảng Tây nói riêng, Việt Nam với Trung Quốc nói chung./.