Mưa lớn, nước lũ trên sông phía Đông Nam của tỉnh là sông Vệ, sông Trà Câu, sông Thoa lên cao duy trì nhiều giờ trên mức báo động 3, gây ngập hàng nghìn nhà dân.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, đến 16 giờ ngày 28-11, mưa lớn, nước lũ dâng cao khiến 33 khu dân cư tại 27 xã, phường phía Đông bị ngập. 1.800 nhà dân vùng hạ lưu sông các sông ngập úng, chia cắt... Các địa phương trong tỉnh đã di dời 208 hộ dân với hàng trăm nhân khẩu vùng ngập lụt sâu, sạt lở đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng phường Trà Câu (Quảng Ngãi) giúp người dân di dời đồ đạc. Ảnh: UBND phường Trà Câu

Ghi nhận của phóng viên, lúc 15 giờ cùng ngày, lũ trên sông Vệ lên rất nhanh; tại trạm Sông Vệ, mực nước là 5,4m, trên báo động 3 là 0,9m. Hàng chục hộ dân xã Vệ Giang sống vùng hạ lưu dọc sông Vệ đã bị nước lũ tràn vào nhà ngập sâu, có vị trí ngập hơn 1m.

Ông Lương Văn Luận, thôn 3, xã Long Phụng cho biết, nước lũ trên sông Vệ bắt đầu lên cao lúc 8 giờ sáng; càng về chiều, lũ càng lên nhanh, ngập vào khu dân cư. Nhà nào xây cao, nước đã lên sát nền, nhà thấp thì nước tràn vào nhà, mực nước có nơi sâu 1m.

Bà Trần Tình, thôn 3, xã Long Phụng cho biết, nước lũ lên nhanh quá, 14 giờ đã tràn vào nhà. Chồng bà đau ốm, nước lũ lên nhanh, một mình bà chỉ kịp đưa chồng lên cao để bảo đảm an toàn, còn lúa và vật dụng trong nhà đều bị ướt hết.

Tại phường Trà Câu, do mưa lớn từ thượng nguồn, mực nước lũ đổ về nhiều, đến 16 giờ ngày 28-11, mực nước sông Trà Câu vẫn còn ở mức cao, trên báo động 3, gây ngập lụt tại nhiều khu dân cư. Theo thống kê ban đầu, khoảng 400 hộ thuộc tổ dân phố Đông Quang (thuộc các xóm 5, xóm 6, xóm 1), tổ dân phố Thủy Triều, tổ dân phố Liên Chiểu bị nước vào nhà, nhiều nhà ngập trên 1m.

Bên cạnh đó, do mưa lớn, nước sông Thoa chảy xiết làm đứt dây neo cũng khiến 1 tàu cá mang số hiệu QNg-44061-TS, dài 9m, do ông Nguyễn Ngọc Thìn (sinh năm 1988), trú tại Tổ dân phố Hải Tân làm chủ bị chìm; 2 điểm trường của Trường Tiểu học Văn Thuận bị ngập nước.

Theo thống kê, ảnh hưởng của mưa lớn làm 18 tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh sạt lở, hư hỏng; tốc mái một số công trình trường học. Mưa lớn, nước lũ dâng cao cũng làm gia tăng mức độ sạt lở bờ sông Trà Khúc, bờ suối Nước Nia, thôn Nước Nia, xã Sơn Hà và sông Vệ.