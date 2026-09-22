Lắp camera quanh nhà để bán ma túy

Sau thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức phá án, bắt quả tang Phạm Đức Thanh (SN 1977, trú tổ 1, khu phố 2, phường Quang Hanh, thành phố Quảng Ninh) đang tàng trữ trái phép 0,73 gam ma túy đá.

Đối tượng Trần Trường Giang tại cơ quan chức năng.

Tiếp tục đấu tranh, lực lượng chức năng bắt khẩn cấp Trần Trường Giang (SN 1977, trú tổ 5, khu phố 14, phường Quang Hanh) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 14,186 gam ma túy các loại cùng nhiều vật chứng liên quan.

Theo cơ quan Công an, qua công tác nắm tình hình và thông tin thu thập từ những vụ án trước đó, lực lượng chức năng phát hiện tại nhà Giang có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy trong thời gian dài.

Để đối phó với cơ quan chức năng, Giang lắp đặt hệ thống camera xung quanh nhà, xây tường rào kiên cố và sử dụng nhiều thủ đoạn cất giấu ma túy. Đối tượng có 4 tiền án về ma túy, từng tích lũy nhiều kinh nghiệm nhằm né tránh sự phát hiện của lực lượng Công an.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tập trung lực lượng đấu tranh, triệt xóa nhóm đối tượng này.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xử lý thêm 4 người có liên quan. Trong đó, Bùi Đại Thành (SN 1984, trú tổ 6, khu Trung Sơn 1, phường Cửa Ông) và Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1969, trú khu phố 7, phường Cẩm Phả) bị xử lý về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hai trường hợp gồm Trần Mạnh Tú (SN 1980, trú khu phố 6, phường Cẩm Phả) và Tạ Văn Thủy (SN 1977, tạm trú tổ 6, khu Cẩm Phú 4, phường Cửa Ông) được đưa đi cai nghiện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án và xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.