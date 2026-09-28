Thành lập Trung tâm Giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngũ Hành Sơn. Ảnh: CAĐN

Địa điểm hoạt động của Trung tâm tại Trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố (183 Phan Đăng Lưu, phường Cẩm Lệ). UBND thành phố giao Công an thành phố quản lý, điều hành, chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, trải nghiệm, thực hành kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trung tâm dự kiến tổ chức các hoạt động tuyên truyền định kỳ vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần hoặc đột xuất khi có yêu cầu; buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ. Trong đó, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; phòng ngừa tai nạn, sự cố thương tích, phòng, chống đuối nước; giới thiệu các mô hình, phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Ngoài ra, tổ chức các chương trình học tập, huấn luyện, trải nghiệm thực hành chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phù hợp từng nhóm đối tượng (học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động,…