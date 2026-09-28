Kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm pháp luật

Điều tra viên Cơ quan ANĐT làm việc với các đối tượng Bùi Thị Thuận (ảnh trái) và Nguyễn Thị Bích Phượng. Ảnh: CAGL

Chiều 10-9-2026, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Gia Lai đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Thị Thuận (1954, trú xã Phù Mỹ Nam, tỉnh Gia Lai) về hành vi: "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Các quyết định trên đã được VKSND tỉnh phê chuẩn theo đúng quy định tố tụng hình sự.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ nhiều năm qua, Bùi Thị Thuận thường xuyên thực hiện các hoạt động khiếu kiện liên quan đến một số vụ việc tại địa phương. Các nội dung khiếu kiện trên đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định và thông báo chấm dứt giải quyết do không phát sinh tình tiết mới. Tuy nhiên bà Thuận vẫn tiếp tục khiếu kiện tại địa phương và từ năm 2015 đến nay đã nhiều lần ra Hà Nội, đến trụ sở một số cơ quan Trung ương để thực hiện các hoạt động gây ảnh hưởng đến ANTT.

Quá trình khiếu kiện, bà Bùi Thị Thuận cùng với một số công dân khiếu kiện ở các tỉnh, thành phố khác nhiều lần sử dụng băng rôn, khẩu hiệu phản cảm, đồng thời tập trung đông người tham gia tuần hành trên các tuyến đường, gây mất ANTT trước trụ sở một số cơ quan Đảng, Nhà nước và nhà riêng các đồng chí lãnh đạo Trung ương. Các hoạt động trái pháp luật trên diễn ra trong thời gian dài, gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức và tình hình ANTT tại khu vực.

Qua công tác nắm tình hình, xác minh, thu thập tài liệu, cơ quan an ninh đã làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan; thu thập nhiều tài liệu, hình ảnh, video phản ánh hoạt động vi phạm pháp luật của bà Bùi Thị Thuận. Đồng thời, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, vận động, giải thích, yêu cầu bà Thuận thực hiện quyền khiếu nại, kiến nghị đúng trình tự, thủ tục pháp luật tuy nhiên bà Bùi Thị Thuận vẫn tiếp tục sai phạm.

Một số video, hình ảnh do Phượng đăng tải có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Ảnh: CAGL

Việc Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Gia Lai khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam đối với Bùi Thị Thuận về hành vi: "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Đồng thời qua đó răn đe, cảnh tỉnh đối với những cá nhân có hành vi tương tự cần chấm dứt ngay việc làm sai trái, tránh bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Cũng với hành vi: "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", ngày 6-8-2026, Nguyễn Thị Bích Phượng (1987, trú phường Hội Phú, Gia Lai) đã bị Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Gia Lai khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra theo quy định của pháp luật.

Trước đó, từ nguồn tin tố giác tội phạm, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan. Qua điều tra xác định, Nguyễn Thị Bích Phượng đã tạo lập, quản lý và sử dụng 5 tài khoản mạng xã hội, gồm: TikTok "Phượng Nguyễn", "Ba La Mật", "Như Lai (Maitreya-Di Lac)", "Phượng Nguyễn Korean" và Facebook "Phượng Nguyễn".

Trên các tài khoản mạng xã hội này, Phượng đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung sai sự thật, tiêu cực, công kích chính quyền, lực lượng Công an, một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Gia Lai; sử dụng nhiều ngôn từ miệt thị, quy chụp, kích động. Đáng chú ý, trong các bài viết, video được đăng tải, Phượng sử dụng hình ảnh, hoạt động của tổ chức, cá nhân, cơ quan chức năng gắn với một số vụ án, vụ việc phức tạp để suy diễn, quy kết trách nhiệm, thu hút sự chú ý và tạo dư luận tiêu cực.

Theo cơ quan điều tra, các nội dung trên sau khi được đăng tải đã thu hút sự quan tâm, chia sẻ trên mạng xã hội; một số đối tượng lợi dụng, sử dụng để xuyên tạc thông tin, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân, gây bức xúc trong dư luận và tác động nghiêm trọng đến tình hình ANTT trên địa bàn.

Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo, người dân khi tham gia mạng xã hội cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; chủ động kiểm chứng nguồn tin trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ. Người sử dụng mạng xã hội không đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng hoặc nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân; đồng thời không sử dụng mạng xã hội để thực hiện các hành vi bị pháp luật nghiêm cấm, gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, lợi ích của Nhà nước và ANTT.

Trường hợp phát hiện thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân cần thận trọng, không tiếp tục chia sẻ, phát tán và có thể thông báo cho cơ quan chức năng để được tiếp nhận, xử lý theo quy định. Các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, tùy tính chất, mức độ, hậu quả và các tình tiết liên quan, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.