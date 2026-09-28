Từ ngày 28/9, quy định mới về định danh và xác thực điện tử có hiệu lực

Một trong những điểm đáng chú ý là Nghị định số 320/2026/NĐ-CP bổ sung quy định về “tài khoản hưởng an sinh xã hội” trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID). Đây là thông tin định danh cho phép tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản hỗ trợ, hưu trí, chi trả an sinh xã hội và các khoản kinh phí hợp pháp.

Nghị định cũng quy định theo hướng không yêu cầu người dân, tổ chức xuất trình hoặc nộp bản chính, bản sao giấy tờ đã được tích hợp trên VNeID khi cơ quan có thẩm quyền đã có thể khai thác những thông tin này để giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, giao dịch dân sự và các hoạt động khác theo quy định. Việc khai thác thông tin phải bảo đảm an toàn, bảo mật và tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Phạm vi đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử cũng được mở rộng. Người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp hoặc cư trú hợp pháp tại Việt Nam có thể được cấp tài khoản định danh điện tử khi có nhu cầu; cơ quan, tổ chức được thành lập hoặc đăng ký hoạt động tại Việt Nam cũng được cấp tài khoản định danh điện tử khi có nhu cầu.

Nghị định đồng thời quy định cơ chế tự động đồng bộ, cập nhật các giấy tờ không thuộc bí mật nhà nước khi cơ sở dữ liệu của cơ quan cấp giấy tờ đã kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử. Danh mục giấy tờ được tích hợp, cập nhật trên VNeID gồm 66 loại giấy tờ cấp cho cá nhân và 140 loại giấy tờ cấp cho cơ quan, tổ chức.