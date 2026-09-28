Phát hiện 40kg chất nghi ma túy trôi dạt ở vùng biển Phú Quốc

Những gói hàng hình dạng như gói trà, bên trong có chứa chất nghi là ma túy. Ảnh: Biên phòng An Giang

Ngày 27-9, Đồn Biên phòng Gành Dầu (Bộ đội Biên phòng An Giang) cho biết, đơn vị vừa phát hiện bao tải hàng trôi dạt trên vùng biển đặc khu Phú Quốc, nghi là ma túy.

Cụ thể, vào lúc 11h30 ngày 27-9, Tổ công tác Đồn Biên phòng Gành Dầu thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát dọc bờ - biển - đảo, khi đến khu vực bờ biển thuộc Tổ 7, khu phố Gành Dầu, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đã phát hiện một bao tải, bên ngoài được quấn kín bằng băng dính màu vàng có nhiều đặc điểm nghi vấn.

Tổ công tác đã mời người chứng kiến và lập biên bản vụ việc, mang số tang vật trên về Đồn. Sau đó, tiến hành mời người chứng kiến, chính quyền địa phương và tiến hành kiểm tra bên trong.

Qua kiểm tra phát hiện trong bao tải (có nhiều chữ nước ngoài) bên trong có chứa 20 gói (hình dạng gói trà) có nhiều chữ nước ngoài, mặt ngoài gói màu xanh có ghi số “1688” bằng mực màu hồng có hoa văn. Kiểm tra bên trong các gói này có chứa nhiều tinh thể rắn màu trắng trong, không đồng nhất, nghi là chất ma túy. Tổng trọng lượng của 20 gói nặng khoảng 20kg. Hiện vụ việc đang được đơn vị tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, khoảng 8h40 ngày 25.9.2026, nhận được tin báo của nhân viên môi trường Vinpearl, phát hiện 1 kiện hàng được quấn bằng băng keo màu vàng trôi dạt vào bờ biển khách sạn Vinpearl Resort thuộc Tổ 7, khu phố Gành Dầu, đặc khu Phú Quốc. Sau khi phát hiện hiện, Đồn Biên phòng Gành Dầu phối hợp cùng Công an đặc khu kiểm tra kiện hàng, bên trong có 20 gói hàng (hình dạng gói trà nghi là ma túy), tổng trọng lượng khoảng 20kg. Vụ việc này đã bàn giao cho lực lượng Công an tỉnh tiếp tục điều tra xử lý.

Qua vụ việc trên, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã thông tin đến lực lượng Biên phòng các tỉnh, thành phố như: Cần Thơ, Đồng Tháp, Cà Mau, Thành phố Hồ Chí Minh; các các lực lượng liên quan và xã, phường, đặc khu tuyến biển trong tỉnh nắm, phối hợp tuần tra xử lý. Chỉ đạo các Đồn Biên phòng tăng cường tuần tra tuyến biển đảo, làm tốt công tác phối hợp với địa phương và tuyên truyền đến người dân tuyến biển đảo, nhất là ngư dân trên địa bàn khi phát hiện vật thể lạ, nghi vấn nhanh chóng báo ngay đến đơn vị Biên phòng gần nhất hoặc cơ quan chức năng để thu gom, xử lý.

Theo Báo Lao Động Xem link nguồn