Bỏ 200 triệu đồng mua nguyên liệu trên mạng về làm pháo bán kiếm lời

Ngày 27/9, Công an phường Trường Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa bắt giữ Nguyễn Tiến Phi (SN 2004, trú khối Bến Thủy 5, phường Trường Vinh) để điều tra về hành vi sản xuất hàng cấm.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, cơ quan Công an phát hiện Phi có dấu hiệu liên quan đến hoạt động sản xuất, mua bán pháo nổ trái phép nên tổ chức xác minh.

Công an phường Trường Vinh khám xét các thùng, bì tải chứa hóa chất do đối tượng Nguyễn Tiến Phi tàng trữ.

Khoảng 10h30 ngày 24/9, tại khối Bến Thủy 5, lực lượng Công an thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Phi.

Khám xét nơi ở của Phi, công an phát hiện dưới sàn nhà trong phòng ở có 6,8kg pháo nổ; 814kg thuốc pháo; hơn 5kg lưu huỳnh, than củi, KClO4; 4 thùng chứa ngòi pháo với tổng trọng lượng gần 50kg cùng nhiều nguyên liệu, vật liệu khác phục vụ chế tạo pháo.

Tổng trọng lượng pháo thành phẩm, thuốc pháo và tiền chất dùng để chế tạo thuốc pháo thu giữ gần 1 tấn.

Tang vật vụ án.

Theo lời khai ban đầu, đầu năm 2026, do không có việc làm ổn định, Phi lên mạng xã hội tìm mua nguyên liệu để sản xuất pháo bán kiếm lời.

Thông qua mạng xã hội, Phi làm quen với một tài khoản có tên T. Người này giới thiệu bán nguyên liệu sản xuất pháo.

Ngày 10/1, Phi liên hệ và đặt mua số nguyên liệu trị giá 200 triệu đồng. Đến khoảng tháng 7, T. hẹn Phi vào miền Nam nhận hàng.

Sau khi nhận, Phi thuê xe vận chuyển số nguyên liệu về nơi ở tại khối Bến Thủy 5 để cất giấu, sau đó tự chế tạo pháo nổ nhằm bán kiếm lời.

Tuy nhiên, khi chưa kịp đưa số pháo sản xuất ra tiêu thụ, Phi bị lực lượng Công an phường Trường Vinh phát hiện, ngăn chặn.

Đối tượng Nguyễn Tiến Phi.

Công an phường Trường Vinh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.