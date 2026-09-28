Vợ đột ngột qua đời sau tai nạn, người đàn ông cụt chân chật vật nuôi 3 con ăn học

Những ngày giữa tháng 9, căn nhà nhỏ ở xóm Vũ Kỳ, xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An chìm trong không khí tang thương. Bà Nguyễn Thị Hiền (47 tuổi) đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn giao thông khi đang làm việc tại một công ty may trên địa bàn.

Sự ra đi bất ngờ của bà Hiền khiến chồng và 3 người con bàng hoàng. Với Đinh Thị Hương (19 tuổi), nỗi đau càng khó nguôi khi em vừa chuẩn bị một món quà sinh nhật cho mẹ thì nhận tin dữ.

Chiếc bánh sinh nhật em Hương chuẩn bị không thể trao tận tay cho mẹ. Ảnh: Trần Tuyên

Chiếc bánh sinh nhật chưa kịp trao cho mẹ

Hương kể, ngày 15/9 là sinh nhật mẹ. Dù đang học xa nhà, em vẫn gọi điện đặt một chiếc bánh sinh nhật tại tiệm bánh gần nhà, dự định tạo bất ngờ cho mẹ.

Thế nhưng, niềm vui chưa kịp đến thì trưa cùng ngày, khi món quà chưa kịp trao, Hương nhận được điện thoại từ người thân báo mẹ gặp tai nạn nghiêm trọng tại công ty và đang được đưa đi cấp cứu.

“Em không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra như vậy”, Hương nghẹn ngào.

Nghe con gái báo tin vợ gặp nạn, ông Đinh Hữu Đạo (48 tuổi) vội nhờ người thân đưa đến công ty. Tuy nhiên, khi ông tới nơi, bà Hiền đã được chuyển đến bệnh viện.

Khi đến được bệnh viện, ông Đạo nhận tin vợ đã tử vong.

“Thực sự quá đột ngột, mất mát quá lớn. Sáng ra, vợ vẫn khỏe mạnh, đi làm như thường. Vậy mà khi nhìn thấy vợ lần cuối, người đã lạnh ngắt, tím tái…”, ông Đạo nghẹn giọng.

Theo trích xuất camera của công ty, khi bà Hiền đang đi bộ trong khuôn viên, một chiếc xe tải vào giao hàng lùi xe, bất ngờ tông trúng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An điều tra, làm rõ.

Sự ra đi đột ngột của bà Hiền để lại khoảng trống quá lớn trong căn nhà nhỏ, nơi người phụ nữ ấy đã dành gần như cả cuộc đời để chắt chiu, vun vén cho chồng và các con.

Người cha cụt chân lo nuôi 3 con ăn học

Ông Đạo cho biết, năm 20 tuổi, ông làm việc tại một mỏ đá gần nhà để phụ giúp gia đình. Buổi sáng hôm xảy ra tai nạn, ông vừa đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự và trúng tuyển. Ban đầu, ông cùng một người bạn trong xóm định nghỉ làm. Tuy nhiên, nghĩ còn thời gian trước ngày nhập ngũ, ông quyết định đến mỏ đá để tranh thủ kiếm thêm thu nhập. Trong lúc dùng xà beng cạy đá, ông Đạo bất ngờ bị đá tuột xuống, đè lên chân phải.

Tai nạn khiến ông phải cắt cụt chân đến tận đùi. Từ đó, ông sử dụng chân giả, trở về nhà chăn nuôi gà, vịt và làm những công việc phù hợp với sức khỏe.

Ông Đạo mất một chân sau tai nạn nổ mìn khai thác đá. Ảnh: Trần Tuyên

Ông Đạo nên duyên với bà Hiền sau một lần sang nhà mua bụi tre về đan rổ. Thấy chàng trai chịu thương, chịu khó, mẹ bà Hiền quý mến, vun vén để hai người thành vợ chồng.

Bà Hiền từng làm nhiều công việc, từ nông nghiệp, giúp việc đến công nhân nhà máy gạch, rồi làm may mặc. Mỗi tháng, bà kiếm được khoảng 5-6 triệu đồng, nếu tăng ca thì có thêm thu nhập. Nhiều năm nay, ông Đạo mưu sinh bằng nghề thả lưới bắt cá, cua, ốc.

Thu nhập của hai vợ chồng được chắt chiu để nuôi 3 người con ăn học. Hương đang học năm thứ hai đại học, con trai thứ hai là Đinh Hữu Việt học lớp 12, còn con út Đinh Hữu Đức học lớp 8.

Theo ông Đạo, căn nhà gia đình đang ở hiện còn khoản nợ khoảng 100 triệu đồng vay từ 7 năm trước đến nay chưa trả được.

Trước di ảnh người vợ, ông Đạo mong các con khoẻ mạnh, chăm chỉ học hành. Ảnh: Trần Tuyên

Trước đây, chiều chiều sau giờ học, các con thường phụ bố đi thả lưới. Khoảng 5h sáng hôm sau, hai vợ chồng ông Đạo lại cùng nhau ra đồng thu lưới.

Giờ đây, mọi việc trong gia đình chỉ còn mình ông Đạo gánh vác. Ngoài số tiền 750 nghìn đồng được trợ cấp hàng tháng, người đàn ông khuyết tật vừa phải lo cuộc sống trước mắt, vừa cố gắng đảm bảo việc học cho 3 người con.

“Vợ mất rồi, giờ chỉ còn mình tôi nuôi 3 đứa ăn học, mọi thứ đều trông vào mấy mẻ lưới. Cuộc sống phía trước chắc chắn sẽ khó khăn, chật vật đủ điều. Tôi chỉ mong các con khỏe mạnh, chăm ngoan, cố gắng học hành”, ông Đạo tâm sự.

Hương và hai em trai vẫn còn nguyên nỗi đau mất mẹ, nhưng các em hiểu từ nay cha sẽ phải vất vả hơn để lo cho cả gia đình và việc học của các con.

Ông Bùi Xuân Tâm, xóm trưởng xóm Vũ Kỳ, xác nhận gia đình ông Đạo có 3 người con đang tuổi ăn học. Bà Hiền đột ngột qua đời khiến hoàn cảnh gia đình càng khó khăn. Bản thân ông Đạo bị cụt một chân, việc mưu sinh vốn đã vất vả, nay phải một mình nuôi các con.

“Hoàn cảnh gia đình rất đáng thương. Mong các nhà hảo tâm quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ để cha con ông Đạo có thêm điều kiện vượt qua biến cố, các cháu tiếp tục được học hành”, ông Tâm nói.

Bạn đọc giúp đỡ gia đình ông Đinh Hữu Đạo có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank.

Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.261 (ông Đinh Hữu Đạo)

Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến ông Đinh Hữu Đạo theo địa chỉ: xóm Vũ Kỳ, xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0382074994

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