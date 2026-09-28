'5 không' tại phường Phúc Thuận

100% thủ tục hành chính được nộp trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phúc Thuận.

Đúng ngày hẹn, ông Ôn Thành Kim, ở tổ dân phố Quyết Thắng, phường Phúc Thuận, đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Ông Kim cho biết, trong quá trình làm hồ sơ, ông được cán bộ hướng dẫn cụ thể từ giấy tờ cần chuẩn bị đến cách thức nộp hồ sơ trực tuyến. Những nội dung chưa rõ đều được giải thích, hướng dẫn tận tình, giúp ông hoàn thiện thủ tục mà không phải đi lại nhiều lần.

Từ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp đến hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phúc Thuận chú trọng thay đổi phương thức phục vụ theo hướng để người dân dễ tiếp cận, dễ thực hiện.

Công chức Bùi Quý Minh Ánh cho biết, trong quá trình tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, nếu người dân nộp chưa đúng hoặc còn thiếu giấy tờ, cán bộ sẽ chủ động liên hệ hướng dẫn bổ sung, điều chỉnh hoặc rút hồ sơ để nộp lại đúng quy định. Cùng với đó, người dân được hướng dẫn để có thể tự thực hiện những lần sau và phổ biến cách làm cho người thân, tổ dân phố.

Từ ngày 1/1 đến 14/9/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phúc Thuận đã tiếp nhận 8.487 hồ sơ; 100% hồ sơ được nộp trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,93%. Những hồ sơ chậm tiến độ, tồn đọng, quá hạn được rà soát, phân tích nguyên nhân và xác định trách nhiệm để có giải pháp khắc phục. Cùng với đó, cơ chế “Luồng xanh” trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ được chú trọng. Hiện nay, có 47 hồ sơ thủ tục hành chính áp dụng cơ chế “Luồng xanh 60%”.

Thủ tục hành chính được công khai trên môi trường điện tử và trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phúc Thuận

Không chỉ hỗ trợ người dân, phường Phúc Thuận xác định đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã cũng là nhiệm vụ thường xuyên trong cải cách hành chính. Cơ chế “Luồng xanh” và việc hướng dẫn trực tiếp được triển khai nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức trong quá trình thực hiện thủ tục.

Theo bà Đỗ Thị Khánh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phúc Thuận, mỗi cán bộ, công chức phải thực hiện hết trách nhiệm, nâng cao đạo đức công vụ và thực hiện nghiêm quy định “5 không”. Bà Khánh nhấn mạnh: “Chúng tôi lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo trong thực thi nhiệm vụ, kết quả đánh giá cán bộ được đo bằng kết quả giải quyết công việc. Từ khi đi vào hoạt động, không có trường hợp phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp liên quan đến thái độ phục vụ của cán bộ trung tâm. Hồ sơ trực tuyến của người dân đến nay đạt 100%".

Cùng với đó, kỷ luật, kỷ cương hành chính được duy trì; không có trường hợp cán bộ, công chức vi phạm. Cán bộ, công chức tại Trung tâm thường xuyên tham gia các lớp tập huấn sử dụng phần mềm dịch vụ công, qua đó nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ.

Với những thay đổi trong từng khâu công việc, phường Phúc Thuận đang cụ thể hóa yêu cầu xây dựng nền hành chính phục vụ, để mỗi thủ tục hành chính trở nên rõ hơn, thuận tiện hơn và gần dân hơn.