Nhóm thanh niên trả giá đắt vì dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn

Các bị cáo tại phiên tòa.

TAND tỉnh Nghệ An vừa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo" Hồ Đình Tú (2009, trú xã Quỳnh Anh, Nghệ An) về tội: "Giết người" và Hồ Đức Đình (2008, trú xã Quỳnh Anh); Hà Văn Dũng (2009, trú xã Hưng Nguyên, Nghệ An) về tội: "Gây rối trật tự công cộng".

Theo hồ sơ vụ án, tối 29-4-2026, do mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác (chưa xác định được danh tính), Hồ Đình Tú đã cùng Trương Văn An, Hồ Đức Trình và 6 thanh niên khác chuẩn bị hung khí gồm tuýp sắt, dao, kiếm rồi chạy xe máy tìm đánh nhóm thanh niên trên.

Quá trình di chuyển, nhóm của An gặp nhóm 4 người trong đó có anh Lô Văn H. (2010, trú xã Quỳnh Thắng, Nghệ An) rồi hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, hai bên điểu khiển xe máy đuổi đánh nhau. Đến khoảng 1 giờ 30 ngày 30-4, khi nhóm của An đuổi đến cầu vượt cao tốc Bắc Nam thì một đối tượng trong nhóm đã có hành vi áp sát, chặn đầu xe do anh H. điều khiển, ngăn không cho xe bỏ chạy. Lúc này, Tú ngồi giữa đã vung kiếm chém 1 phát trúng vào tay phải anh H., một đối tượng khác chém vào đầu anh H. làm nạn nhân ngã xuống. Sau đó, Tú tiếp tục dùng kiếm chém 1 nhát vào đầu anh H.

Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình này Hà Văn Dũng cũng tham gia đánh nhau với nhóm của Tú. Dũng bị đối phương dùng ống tuýp đánh trúng một phát vào đầu. Về phần nạn nhân Lô Văn H., khi bị thương được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị đến ngày 2-5-2026 thì qua đời.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố. Các bị cáo trình bày do bốc đồng tuổi trẻ, không làm chủ được bản thân nên đã có hành vi vi phạm pháp luật. Được biết, cả 3 bị cáo đều bỏ học từ năm học lớp 9 để lao động tự do và có giao du với đám bạn bè xấu.

Bị truy tố về tội: "Giết người", bị cáo Tú khá ngập ngừng khi trả lời những câu hỏi của HĐXX. Tú khai nhận đã cầm hung khí chém vào người bị hại. Bị cáo trình bày mục đích chỉ nhằm dọa đối phương nhưng không ngờ gây ra hậu quả nghiêm trọng.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vi phạm pháp luật nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi. Các bị cáo một phần do tuổi còn ít, suy nghĩ chưa thấu đáo, nhận thức pháp luật còn hạn chế. Mặt khác thiếu sự quan tâm sát sao từ phía gia đình nên các bị cáo dễ dàng tụ tập, rủ rê nhau và sẵn sàng đưa hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Riêng bị cáo Hồ Đức Đình từng có 1 tiền án. Ngày 30-9-2025, Đình bị TAND khu vực 4- Nghệ An xử phạt 7 tháng tù treo về tội "Tàng trữ vũ khí quân dụng".

Xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Hồ Đình Tú 16 năm tù về tội: "Giết người"; bị cáo Hồ Đức Đình 34 tháng tù, Hà Văn Dũng 24 tháng tù giam cùng về tội: "Gây rối trật tự công cộng".

Thông qua phiên xét xử, HĐXX cũng nhắc nhở những người làm cha mẹ cần quan tâm, dạy bảo con cái, nhất là khi các em đang ở tuổi vị thành niên. Sự quan tâm, uốn nắn kịp thời của gia đình sẽ giúp các em tránh xa tệ nạn xã hội và những hành vi vi phạm pháp luật.