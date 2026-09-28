Quy định mới về hoạt động tôn giáo trên không gian mạng từ 1-1-2027

Hoạt động tôn giáo trên không gian mạng. Ảnh minh họa: Al

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo lần đầu bổ sung quy định riêng về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng.

Hoạt động tôn giáo phải thực hiện thủ tục theo luật

Theo Điều 8, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo số 07/2026/QH16, khi thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng, một số tổ chức, cá nhân phải thông báo, đăng ký hoặc đề nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật.

Các chủ thể thuộc diện này gồm người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo và nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

Như vậy, có thể hiểu rằng, tùy tính chất hoạt động và chủ thể thực hiện, pháp luật quy định hình thức thông báo, đăng ký hoặc đề nghị tương ứng.

Đây là điểm người dân, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tổ chức tôn giáo cần lưu ý khi chuyển hoạt động từ không gian thực tế lên môi trường mạng.

Nội dung hoạt động phải tuân thủ pháp luật

Luật mới cũng quy định tổ chức, cá nhân khi thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng phải tuân thủ pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và các quy định pháp luật có liên quan.

Đáng chú ý, Điều 7, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo số 07/2026/QH16 bổ sung hành vi bị nghiêm cấm là sử dụng không gian mạng, trí tuệ nhân tạo hoặc công nghệ mới để vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để gỡ bỏ, ngăn chặn nội dung vi phạm. Doanh nghiệp có mạng viễn thông cũng có trách nhiệm ngăn chặn truy cập nội dung vi phạm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Do đó, từ 1-1-2027, người thực hiện cần xác định hoạt động, chủ thể và trường hợp cụ thể để biết mình phải thông báo, đăng ký hay đề nghị theo quy định.

Theo Báo Lao Động Xem link nguồn