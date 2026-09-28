Công an phường Tân Giang phát hiện 4 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý

Theo Công an phường Tân Giang, ngày 21/9/2026, Tổ công tác Công an phường tiến hành kiểm tra, xét nghiệm chất ma túy trong nước tiểu đối với 4 đối tượng, gồm: N.T.L (sinh năm 1985), trú tại tổ Duyệt Trung 2, phường Tân Giang; N.V.H (sinh năm 1983), trú tại tổ 10, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên; N.V.D (sinh năm 1992), trú tại thành phố Hải Phòng và M.V.N (sinh năm 1989), trú tại tổ Duyệt Trung 2, phường Tân Giang.

Các đối tượng tại cơ quan Công an phường Tân Giang.

Kết quả kiểm tra, cả 4 đối tượng đều dương tính với các chất ma túy Methamphetamine và Amphetamine.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận rạng sáng cùng ngày đã sử dụng ma túy tại nhà của N.T.L. Quá trình làm việc, Tổ công tác thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy dạng đá và 0,26 gam ma túy tổng hợp.

Hiện, Công an phường Tân Giang đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ việc, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.