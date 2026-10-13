Lắng nghe dân nói từ nền tảng số

Phường Gia Sàng lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá hiệu quả "Tháng nghe dân nói".

Sau hơn một tháng triển khai mô hình “Mã quét QR - Mặt trận lắng nghe 24/7”, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gia Sàng đã tiếp nhận hơn 30 ý kiến, kiến nghị của người dân. Nội dung phản ánh tập trung vào những vấn đề dân sinh liên quan đến hạ tầng giao thông; môi trường; chế độ, chính sách đối với cán bộ chi hội, đoàn thể ở tổ dân phố, gia đình người có công... Điều này cho thấy nhu cầu được lắng nghe của người dân trải rộng trên nhiều lĩnh vực, gắn trực tiếp với đời sống hằng ngày.

Mô hình “Mã quét QR - Mặt trận lắng nghe 24/7” tạo thêm kênh để người dân phản ánh những vấn đề phát sinh tại địa phương. Chỉ với điện thoại thông minh, người dân có thể quét mã QR, gửi ý kiến, kiến nghị đến Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. Thông tin sau đó được tiếp nhận, phân loại, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết... Với cơ chế tiếp nhận liên tục 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần, người dân có thể gửi ý kiến vào thời điểm thuận tiện, không phụ thuộc hoàn toàn vào lịch tiếp xúc hay các hội nghị định kỳ.

Mô hình có 6 thành viên, do Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gia Sàng làm Tổ trưởng, làm đầu mối tiếp nhận và theo dõi các phản ánh. Sau khi triển khai, những ý kiến từ thực tế đã được tổng hợp thành văn bản, đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Ông Trần Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gia Sàng, cho biết: Số lượng ý kiến bước đầu chưa nhiều, nhưng cho thấy kênh tiếp nhận đã đi vào hoạt động, bắt đầu ghi nhận những vấn đề cụ thể từ người dân.

Cùng với phường Gia Sàng, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trung Thành cũng triển khai mô hình chuyển đổi số “Lắng nghe dân nói”, sử dụng mã QR để tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Các bảng thông tin “Lắng nghe dân nói - Quét mã QR” được đưa đến các tổ dân phố, giúp người dân dễ dàng tiếp cận kênh phản ánh ngay tại nơi sinh sống.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trung Thành, cho biết: Cán bộ Mặt trận phường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng mã QR, đồng thời chủ động khai thác kênh này để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh trong cộng đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Trung Thành triển khai mô hình “Lắng nghe dân nói”.

Mở rộng kênh tiếp nhận mới là bước đầu; hiệu quả của mô hình phụ thuộc vào việc các ý kiến, kiến nghị được xử lý như thế nào. Với vai trò cầu nối giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền, MTTQ cần chuyển phản ánh đến đúng cơ quan có thẩm quyền, theo dõi, đôn đốc quá trình giải quyết và thông tin kết quả đến người dân. Đối với những vấn đề chưa thể xử lý ngay, cần làm rõ nguyên nhân, hướng giải quyết, tránh để kiến nghị rơi vào im lặng.

Cùng với đó, việc hướng dẫn người dân sử dụng mã QR, bảo đảm an toàn thông tin và duy trì các hình thức tiếp nhận trực tiếp vẫn rất cần thiết, nhằm tạo điều kiện để mọi người đều có cơ hội bày tỏ ý kiến, kể cả những người chưa thành thạo công nghệ. Mặt trận cũng cần chủ động đối thoại, khơi gợi sáng kiến, tập hợp những đề xuất thiết thực của nhân dân phục vụ phát triển địa phương.

Khi tiếng nói của người dân được lắng nghe, phản hồi và tôn trọng, niềm tin đối với chính quyền cơ sở, Mặt trận cũng như tinh thần chủ động tham gia xây dựng cộng đồng sẽ ngày càng được củng cố.