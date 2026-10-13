Đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Thái Nguyên

Đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Thanh niên xung phong tại Khu di tích 915.

Đoàn đến thăm Khu di tích lịch sử Quốc gia Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, tại phường Gia Sàng. Đây là địa danh ghi dấu sự hy sinh anh dũng của 60 liệt sĩ Thanh niên xung phong Đại đội 915 trong đêm Noel 24/12/1972, khi đang làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa phục vụ chiến trường.

Đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc tham quan khu trưng bày, tái hiện các hiện vật lịch sử tại Khu di tích 915.

Tiếp đó, Đoàn đến đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ quân tình nguyện Trung Quốc, tại phường Linh Sơn. Nghĩa trang hiện là nơi an nghỉ của 139 liệt sĩ quân tình nguyện Trung Quốc đã chiến đấu, hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam.

Đoàn đại biểu tưởng niệm các liệt sĩ quân tình nguyện Trung Quốc.

Hoạt động nhằm góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp nhận thức về giá trị của hòa bình và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc kế thừa, phát huy tình hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc.