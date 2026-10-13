Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình tham gia Chương trình đào tạo nông nghiệp quốc tế tại thành phố Asan (Hàn Quốc)

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc Chương trình đào tạo nông nghiệp quốc tế.

Tham dự khai mạc chương trình có đại diện lãnh đạo Trung tâm Công nghệ Nông nghiệp, Sở Nông nghiệp thành phố Asan và các đơn vị liên quan của Hàn Quốc. Về phía tỉnh Ninh Bình, Đoàn công tác gồm lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo, cán bộ trong lĩnh vực nông nghiệp và ngoại vụ của tỉnh.

Các đại biểu tham dự khai mạc chương trình.

Phát biểu tại lễ khai mạc, lãnh đạo Trung tâm Công nghệ nông nghiệp thành phố Asan chào mừng Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình đến tham dự chương trình; đồng thời giới thiệu khái quát về tình hình phát triển nông nghiệp của địa phương và nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động giao lưu, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa hai bên. Đồng thời bày tỏ mong muốn chương trình sẽ giúp các thành viên trong đoàn thu nhận thêm kiến thức thực tiễn, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa tỉnh Ninh Bình và thành phố Asan trong thời gian tới.

Lãnh đạo Trung tâm Công nghệ nông nghiệp thành phố Asan phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại chương trình, thay mặt Đoàn công tác, đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của chính quyền thành phố Asan và Trung tâm Công nghệ nông nghiệp thành phố; đồng thời khẳng định tỉnh Ninh Bình luôn coi trọng quan hệ hợp tác với thành phố Asan, xem đây là một trong những đối tác quan trọng của tỉnh tại Hàn Quốc.

Đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu tại buổi lễ.

Đại diện Đoàn công tác cho biết, các chương trình đào tạo nông nghiệp tại thành phố Asan được triển khai qua nhiều năm đã góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức và năng lực cho cán bộ quản lý, doanh nghiệp và nông dân tiêu biểu của tỉnh trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Năm 2026, tiếp tục nhận lời mời của Thị trưởng thành phố Asan, tỉnh Ninh Bình cử đoàn công tác sang học tập, trao đổi kinh nghiệm, thể hiện sự quan tâm duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác tìm hiểu về tình hình sản xuất lúa, kỹ thuật canh tác, cơ giới hóa trong sản xuất và các mô hình tổ chức dịch vụ nông nghiệp tại Hàn Quốc. Các nội dung đào tạo tập trung vào phát triển nông nghiệp thông minh, ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất; quản lý chất lượng, chế biến và xây dựng thương hiệu nông sản; chăn nuôi và công tác phòng, chống dịch bệnh động vật.

Đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình trao tặng quà lưu niệm cho đại diện thành phố Asan.

Bên cạnh hoạt động đào tạo, Đoàn sẽ tham quan, tìm hiểu thực tế tại một số cơ sở nghiên cứu, đào tạo nông nghiệp, trang trại và doanh nghiệp của Hàn Quốc. Qua đó, các thành viên có điều kiện trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất và giá trị nông sản.

Chương trình là dịp để tỉnh Ninh Bình và thành phố Asan tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương.