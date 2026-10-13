Bố trí quỹ đất thể thao trong quy hoạch khu công nghiệp, khu đô thị

Yêu cầu trên được nêu tại thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới, chiều 2/10. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Quán triệt một số nội dung trọng tâm mà Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trước hết yêu cầu phát triển thể dục, thể thao quần chúng và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý xác định sức khỏe, thể lực của người dân là một bộ phận của sức mạnh quốc gia; phát triển thể dục, thể thao gắn với chiến lược phát triển con người, nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực, hướng trực tiếp vào nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống của Nhân dân, hình thành hoạt động thể chất thường xuyên.

Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý cần chú trọng phát triển thể thao học đường nhằm nâng cao thể chất cho thế hệ trẻ; bảo đảm đầy đủ các điều kiện về sân bãi, trang thiết bị tập luyện và kiện toàn đội ngũ giáo viên thể dục, thể thao.

“Tổ chức quản lý và khai thác, sử dụng hiệu quả các thiết chế, thiết bị thể thao công; đồng thời, quan tâm bố trí không gian vận động và quỹ đất thể thao trong quy hoạch khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư mới”, thông báo nêu rõ ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đổi mới đầu tư với thể thao thành tích cao theo hướng tập trung, có trọng điểm.

Theo định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cần hình thành chuỗi phát hiện, tuyển chọn, đào tạo và phát triển tài năng thể dục, thể thao liên tục từ trường học, địa phương, cơ sở đào tạo đến đội tuyển quốc gia.

Đồng thời, xác định các môn thể thao, nội dung thi đấu và vận động viên có khả năng cạnh tranh quốc tế để tập trung đầu tư dài hạn, bảo đảm đồng bộ các điều kiện về huấn luyện, thi đấu, dinh dưỡng, y học và nguồn lực thực hiện ứng dụng khoa học, công nghệ và dữ liệu trở thành nền tảng của đào tạo, quản lý và phát triển thể thao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành việc xác định danh mục các môn thể thao trọng điểm cần tập trung đầu tư trong quý IV/2026; xây dựng mô hình phát triển vận động viên đạt trình độ cao, có khả năng cạnh tranh ở châu lục và thế giới, xây dựng chương trình phát triển dài hạn, bảo đảm các điều kiện về huấn luyện, thi đấu, dinh dưỡng, y học, phục hồi và nguồn lực thực hiện (hoàn thành trong quý II/2027).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, dữ liệu trong tuyển chọn, huấn luyện, phân tích thành tích, phòng ngừa chấn thương, phân bổ nguồn lực và đánh giá kết quả (hoàn thành trong quý II/2027). Việc sử dụng chuyên gia nước ngoài phải gắn với chuyển giao tri thức, đào tạo và xây dựng đội ngũ trong nước có khả năng tiếp nhận, làm chủ và kế cận.

Trọng tâm thứ ba được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề cập là đổi mới mạnh mẽ việc huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực xã hội thúc đẩy phát triển kinh tế thể thao; khắc phục những hạn chế trong xã hội hóa, thu hút và sử dụng nguồn lực để phát triển kinh tế thể thao theo hướng tạo thêm giá trị, việc làm và đóng góp cho tăng trưởng.

Cùng với đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước lưu ý nghiên cứu cơ chế đầu tư và vận hành đặc thù đối với các công trình thể thao quốc gia, công trình quy mô lớn ngay từ khi quyết định chủ trương đầu tư; xác định rõ mô hình quản lý, nguồn thu, chi phí vận hành, phương án khai thác, trách nhiệm bảo trì và hiệu quả kinh tế - xã hội trong toàn bộ vòng đời công trình.

Thứ tư là nâng cao năng lực thực thi, đánh giá, nhân rộng các mô hình hiệu quả, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm đối với những nhiệm vụ không đạt kết quả.

Cuối cùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu hoàn thiện thể chế, quy hoạch và các chương trình quốc gia, bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Trong tổ chức thực hiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu hướng tới kết quả cụ thể, có thể đo lường trong thực tiễn, trong đó sức khỏe, thể lực của nhân dân và thế hệ trẻ được nâng lên; tài năng thể thao được phát hiện, phát triển; nguồn lực của Nhà nước và xã hội được sử dụng hiệu quả; thành tích và vị thế của thể thao Việt Nam trên đấu trường châu lục và thế giới từng bước được nâng cao vững chắc.