Thường trực Ban Bí thư tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú với thành viên Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)