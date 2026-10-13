Đưa chính sách y tế đặc thù của Luật Thủ đô 2026 vào cuộc sống

Đưa dịch vụ y tế đến gần người dân

Những quy định tại Điều 17 Luật Thủ đô 2026 được đánh giá là một bước tiến quan trọng khi trao cho Hà Nội nhiều cơ chế đặc thù trong lĩnh vực y tế.

Theo đó, thành phố được quyết định các chính sách hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh ngoài phạm vi thanh toán của bảo hiểm y tế; phát triển các mô hình khám chữa bệnh từ xa, khám chữa bệnh lưu động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong chăm sóc sức khỏe nhân dân và xây dựng các chính sách phù hợp với đặc thù của Thủ đô.

Nhân viên y tế phường đến từng nhà người dân để thu thập thông tin sức khoẻ. Ảnh: PV

Để cụ thể hóa quy định này, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND về các chính sách an sinh xã hội đặc thù. Những cơ chế mới không chỉ tạo điều kiện nâng cao chất lượng dịch vụ y tế mà còn giúp người dân tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thuận lợi hơn ngay tại nơi cư trú.

Thực tế, đây là nền tảng quan trọng để hệ thống y tế cơ sở của phường Tương Mai đã tăng cường công tác khám, chữa bệnh cho người dân theo hướng chủ động và toàn diện, qua đó giảm thiểu những hạn chế thường gặp phải ở những năm trước cả về quy mô lẫn chất lượng.

Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ người dân trên địa bàn phường Tương Mai được quản lý sức khỏe đạt 100%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,6% dân số. Công tác tiêm chủng mở rộng được duy trì thường xuyên với 97% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm. 100% trẻ em trên địa bàn được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Cùng với đó, phường cũng thường xuyên tổ chức các đợt khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc cho các đối tượng theo quy định tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Chỉ tính riêng tại Phòng khám Đa khoa Lĩnh Nam, trong 6 tháng đầu năm đơn vị này đã thực hiện khám và điều trị cho hơn 25.500 lượt người bệnh theo chương trình hợp tác với phường Tương Mai.

Đặc biệt, một trong những lợi ích lớn nhất mà Điều 17 Luật Thủ đô 2026 mang lại là tạo cơ sở pháp lý để phát triển mạnh y tế số. Ví dụ, thời gian qua, UBND phường Tương Mai đã tích cực triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Cụ thể, phường đã đẩy mạnh chuyển đổi số, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh và từng bước hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân. Đối với người dân, đây là thay đổi mang ý nghĩa thiết thực, khi dữ liệu sức khỏe được số hóa và quản lý tập trung, việc theo dõi bệnh lý, lịch sử khám chữa bệnh, tiêm chủng hay sử dụng thuốc sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Người dân không chỉ giảm thời gian làm thủ tục mà còn được theo dõi sức khỏe liên tục, giúp phát hiện sớm và kiểm soát hiệu quả các bệnh mạn tính.

Bà Nguyễn Thị Lan (72 tuổi), cư dân Tổ dân phố số 10, chia sẻ: “Người cao tuổi như chúng tôi thường phải đi khám định kỳ nhiều lần trong năm. Nếu hồ sơ sức khỏe điện tử được kết nối đồng bộ và có thể tư vấn từ xa thì rất thuận lợi. Người dân vừa tiết kiệm thời gian, vừa được cán bộ y tế theo dõi sức khỏe thường xuyên hơn”.

Với việc đã có tuổi, nếu không có gì quá nghiêm trọng, tôi vẫn thường đến khám tại trạm y tế phường. Vừa đã phải đi xa, nhân viên y tế cũng tử tế, luôn sẵn sàng tư vấn cũng như chăm sóc sức khỏe cho tôi khi cần thiết. Cứ cách ngày là tôi lại tới đây đo huyết áp và lượng đường trong máu, bà Nguyễn Thị Lan nói.

Về tác động của Luật Thủ đô 2026 với hệ thống y tế cơ sở, Chủ tịch UBND phường Tương Mai Đào Thị Thu hằng cho biết, Luật đã tạo thêm cơ sở pháp lý để địa phương chủ động hơn trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, phường sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, hoàn thiện dữ liệu sức khỏe người dân, tăng cường các hoạt động khám, tư vấn và quản lý sức khỏe cộng đồng. Mục tiêu là để mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ y tế thuận lợi, chất lượng ngay tại nơi cư trú.

Giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh

Không dừng lại ở Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND, HĐND thành phố Hà Nội còn cụ thể hóa Điều 17 Luật Thủ đô 2026 bằng Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND nhằm hướng tới mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận bảo hiểm y tế và các chính sách an sinh liên quan đến sức khỏe.

Các chương trình khám sức khoẻ định kỳ do phường tổ chức giúp giảm tải đáng kể chi phí y tế của người dân. Ảnh: PV

Theo Nghị quyết, thành phố tiếp tục bổ sung các chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng chính sách xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn và một số nhóm dân cư đặc thù. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân và bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng.

Đối với người dân, ý nghĩa của chính sách này rất rõ nét. Trên địa bàn phường hiện có số lượng lớn người lao động tự do, người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Khi được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế, người dân sẽ giảm đáng kể gánh nặng tài chính khi không may mắc bệnh hoặc phải điều trị dài ngày.

Ông Nguyễn Văn Bình, cư dân Tổ dân phố số 12, cho biết: “Chi phí khám chữa bệnh hiện nay khá cao đối với những trường hợp phải điều trị lâu dài. Việc thành phố có thêm các chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế giúp người dân yên tâm hơn, nhất là những người có thu nhập không ổn định”.

Trước đây mỗi lần khám sức khỏe tôi phải lên tận bệnh viện theo bảo hiểm, rất mất thời gian và công sức. Tuy nhiên, với việc phường tổ chức khám ngay tại địa phương mà lại miễn phí là việc hết sức nhân văn, giúp người dân phấn khởi và tin tưởng hơn vào hệ thống y tế cơ sở, ông Nguyễn Văn Bình cho biết thêm.

Không chỉ giúp giảm chi phí điều trị, việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế còn góp phần thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe của người dân. Thay vì chỉ đến cơ sở y tế khi bệnh đã nặng, nhiều người sẽ chủ động khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc bệnh từ sớm và điều trị kịp thời.

Với cơ chế thuận lợi như vậy, ngành y tế Tương Mai đã có cơ sở vững chắc để tiếp tục đẩy mạnh các chương trình quản lý sức khỏe cộng đồng, chăm sóc người cao tuổi, phòng chống bệnh không lây nhiễm và nâng cao nhận thức của người dân về việc chủ động bảo vệ sức khỏe.

Sự kết hợp giữa Điều 17 Luật Thủ đô 2026 với Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND và Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND đang tạo nên một chuỗi chính sách hoàn chỉnh, từ phòng bệnh, quản lý sức khỏe, khám chữa bệnh đến hỗ trợ tài chính cho người dân. Những cơ chế này không chỉ giúp nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở mà còn bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Với một địa bàn đông dân như Tương Mai, đây là điều kiện quan trọng để xây dựng hệ thống y tế hiện đại, gần dân và phục vụ người dân ngày càng hiệu quả hơn. Từ những kết quả đã đạt được và các cơ chế mới mà Luật Thủ đô 2026 mang lại, địa phương đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm an sinh xã hội trong giai đoạn phát triển mới.