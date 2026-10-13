Ông Nguyễn Tuấn Phong giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên

Dự hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Quốc Toản; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Văn Khuê; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Quang Hưng.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Văn Khuê công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công, điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Phong, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 13/10/2026.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Quang Ngọc trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Tuấn Phong.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với đồng chí Nguyễn Tuấn Phong. Trên nhiều vị trí công tác, đồng chí Nguyễn Tuấn Phong đã khẳng định được năng lực, phẩm chất, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Quang Ngọc mong muốn đồng chí Nguyễn Tuấn Phong trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, nhanh chóng tiếp cận công việc; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, cùng tập thể lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lĩnh vực tuyên giáo. Qua đó, góp phần nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo của Đảng thông qua công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội để thực hiện các mục tiêu phát triển chung của tỉnh.

Lãnh đạo, cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Tuấn Phong.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Tuấn Phong nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu giao nhiệm vụ của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Quang Ngọc; đồng thời, cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao nhiệm vụ, trọng trách mới.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Tuấn Phong khẳng định sẽ chủ động nắm bắt ngay công việc, sâu sát cơ sở, trách nhiệm, tận tâm, tận tụy, tâm huyết, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo; cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung tham mưu thực hiện tốt, thực chất, hiệu quả mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần quan trọng vào sự phát triển mạnh mẽ, bứt phá, bền vững của tỉnh Hưng Yên trong kỷ nguyên mới.