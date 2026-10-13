Đắk Lắk: Xã Pơng Drang chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển

Ông Phan Hoàng Lâm, Chủ tịch UBND xã Pơng Drang, mong muốn tiếp tục xây dựng mối quan hệ gắn bó, tin cậy giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp; cùng phát huy lợi thế, khai thác hiệu quả tiềm năng, tạo thêm nhiều cơ hội đầu tư, việc làm và thu nhập cho người dân, góp phần xây dựng xã Pơng Drang ngày càng phát triển xứng đáng với tiềm năng và lợi thế của mình.

Tham dự hội nghị có đại diện Lãnh đạo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Pơng Drang; đại diện Thuế cơ sở 5, Công an xã, cùng đông đảo cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh và các nhà đầu tư trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc hội nghị ông Phan Hoàng Lâm, Chủ tịch UBND xã Pơng Drang, nhấn mạnh vai trò nòng cốt của cộng đồng doanh nhân đối với sự bứt phá kinh tế địa phương. Đồng thời ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những đóng góp trách nhiệm, nghĩa tình của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các hợp tác xã và hộ kinh doanh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện công tác an sinh xã hội của địa phương trong thời gian qua.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo chủ tịch UBND xã Pơng Drang tính đến nay, trên địa bàn xã hiện có hơn 1.000 hộ kinh doanh, 03 hợp tác xã, 157 doanh nghiệp và 14 chi nhánh công ty đang hoạt động hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, tạo việc làm và đóng góp ngân sách, cộng đồng doanh nghiệp xã Pơng Drang còn luôn tiên phong trong các hoạt động an sinh xã hội. Đặc biệt, trong đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025, giới doanh nhân địa phương đã chung tay ủng hộ gần 3 tỷ đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết thực hỗ trợ bà con vùng lũ vượt qua khó khăn.

Tết mục văn nghệ mang đậm bản sắc của đồng bào Ê Đê được biểu diễn tại hội nghị.

Trân trọng và đánh giá cao những nỗ lực đó, Chủ tịch UBND xã Pơng Drang khẳng định: "Lãnh đạo xã luôn xác định rằng, đồng hành cùng doanh nghiệp không chỉ là lời chúc mừng trong những dịp gặp mặt, mà phải được thể hiện bằng trách nhiệm, thái độ phục vụ và những việc làm cụ thể hằng ngày. Lấy kết quả giải quyết công việc làm thước đo hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính."

Xã Pơng Drang có những tiềm năng, lợi thế quan trọng để phát triển kinh tế, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư. Với lợi thế về vị trí địa lý để kết nối giao thông với các tuyến đường huyết mạch như đường Quốc lộ 14, Quốc lộ 29 và tỉnh lộ 688. Và vị trí trung tâm của các xã phía Bắc của tỉnh Đắk Lắk. Đây là điều kiện thuận lợi để kết nối giao thương, lưu thông hàng hóa, mở rộng thị trường và phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh.

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đến không khí vui tươi, ấm áp trong buổi gặp mặt các doanh nhân.

Tham gia đối thoại tại hội nghị Đại diện các doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh đã thẳng thắn nêu lên những rào cản, khó khăn về thủ tục hành chính, mặt bằng sản xuất, chi phí đầu vào cũng như tiếp cận vốn tín dụng.

Lãnh đạo UBND xã Pơng Drang cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn, ngành Thuế và Ngân hàng đã trực tiếp giải đáp, tiếp thu các đề xuất. Đáng chú ý, ngay tại hội nghị, UBND xã đã tiến hành trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất / Quyết định thuê đất cho các doanh nghiệp hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần "nói đi đôi với làm", khẳng định sự thấu hiểu và chủ động của chính quyền trong việc hỗ trợ nhà đầu tư.

Tại hội nghị, UBND xã Pơng Drang đã trình chiếu phóng sự toàn cảnh về quy hoạch và tiềm năng phát triển. Với vị trí chiến lược kết nối các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 14, Quốc lộ 29 và Tỉnh lộ 688, Pơng Drang sở hữu nhiều lợi thế để phát triển logistics, thương mại và chế biến nông sản.

Ông Nguyễn Hải Đông, Bí thư Đảng ủy xã Pơng Drang, ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn. Đồng thời, khẳng định chính quyền xã luôn lắng nghe, đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để doanh nghiệp phát huy năng lực, khai thác hiệu quả tiềm năng.

Cùng với Cụm công nghiệp Krông Búk 1 đang tiếp tục đầu tư giai đoạn 2, địa phương cũng quy hoạch xây dựng Cảng cạn, Trung tâm Logistics và Chợ đầu mối nông sản. Nhân dịp này, chính quyền xã chính thức giới thiệu 06 dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư cùng 02 dự án mô hình thiết yếu để các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh tìm hiểu cơ hội hợp tác.

Lãnh đạo UBND xã Pơng Drang trao quyết định cho doanh nghiệp thuê đất.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, UBND xã đã trao tặng Giấy khen biểu dương các doanh nghiệp, HTX thực hiện tốt nghĩa vụ thuế và có đóng góp xuất sắc cho cộng đồng; đồng thời công bố thành lập Ban Liên lạc vận động thành lập Hội Doanh nhân xã Pơng Drang nhằm kết nối và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

Hội nghị gặp mặt khép lại trong không khí đoàn kết, tin tưởng, mở ra chặng đường hợp tác mới giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, quyết tâm xây dựng xã Pơng Drang ngày càng giàu đẹp và phồn thịnh.