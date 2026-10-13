Việt Nam thúc đẩy kết nối viện, trường và doanh nghiệp trong ASEAN

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị lần thứ 90 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN (COSTI-90) và các hội nghị liên quan từ ngày 13 đến 15/10/2026 tại Furama Resort Đà Nẵng. Sự kiện quy tụ khoảng 250 đại biểu đại diện các cơ quan phụ trách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo các nước ASEAN, Ban Thư ký ASEAN cùng các đối tác, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước.

Bộ Khoa học và Công nghệ đăng cai tổ chức COSTI-90 và các hội nghị liên quan từ ngày 13 - 15/10/2026.

COSTI là cơ chế hợp tác cấp quan chức cao cấp của ASEAN trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hỗ trợ Hội nghị Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN (AMMSTI) triển khai các định hướng hợp tác khu vực. Hội nghị năm nay diễn ra trong giai đoạn đầu thực hiện Kế hoạch hành động ASEAN về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026 - 2035 (APASTI 2026 - 2035), tạo cơ hội để các quốc gia cụ thể hóa ưu tiên hợp tác và tăng cường kết nối năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trong khối.

Tại hội nghị, các đại biểu dự kiến rà soát tiến độ thực hiện các kết luận của AMMSTI và triển khai APASTI 2026 - 2035; xem xét các sáng kiến, nhiệm vụ trọng tâm và ưu tiên hợp tác mới; đồng thời cập nhật hợp tác với các đối tác đối thoại và tổ chức quốc tế. Trên cơ sở báo cáo của các tiểu ban và Hội đồng tư vấn, COSTI sẽ thảo luận, thống nhất định hướng và các hoạt động triển khai trong thời gian tới.

Theo chương trình dự kiến, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân sẽ tham dự và phát biểu chào mừng vào chiều 14/10.

Việt Nam hướng tới triển khai APASTI 2026 - 2035 gắn với các kết quả cụ thể, có thể đo lường và ứng dụng trong thực tiễn. Trọng tâm là thúc đẩy nghiên cứu chung, chia sẻ hạ tầng kỹ thuật, trao đổi nhà khoa học và tăng kết nối giữa trường đại học, viện nghiên cứu với doanh nghiệp, nhà đầu tư, qua đó mở rộng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ASEAN.

COSTI-90 là kỳ họp đầu tiên áp dụng cơ cấu chuyên môn mới sau khi tinh gọn từ 9 tiểu ban xuống còn 5 tiểu ban nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp.

Năm tiểu ban chuyên môn bao gồm: Hệ sinh thái khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Công nghệ chuyên sâu và mới nổi; Công nghệ sinh học và khoa học thực phẩm; Công nghệ vật liệu và năng lượng; Khoa học Trái đất, Đại dương và Vũ trụ. Các tiểu ban sẽ họp đồng thời vào ngày 13/10. Cuộc họp BAC-21 diễn ra vào sáng 14/10; phiên toàn thể COSTI-90 bắt đầu vào chiều cùng ngày và tiếp tục trong ngày 15/10.

Một điểm nhấn của Hội nghị là vòng chung kết và Lễ trao Giải thưởng Khoa học ASEAN - Hoa Kỳ dành cho phụ nữ năm 2026, với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo thúc đẩy hệ thống y tế bao trùm và có khả năng chống chịu tại ASEAN”, dự kiến diễn ra vào chiều 14/10.

Chiều 15/10, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Nghiên cứu UL (Hoa Kỳ) dự kiến tổ chức Hội thảo quốc tế “Phụ nữ đổi mới sáng tạo vì ASEAN: Kiến tạo tương lai thông qua Khoa học và Công nghệ”. Hoạt động nhằm kết nối các nhà khoa học nữ, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, khuyến khích sự tham gia của phụ nữ và thế hệ trẻ trong các lĩnh vực STEM.

Việc đăng cai COSTI-90 tạo cơ hội để Việt Nam thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chia sẻ nguồn lực và kết nối doanh nghiệp với mạng lưới khoa học, công nghệ trong ASEAN. Hiệu quả của các chương trình hợp tác sẽ được thể hiện qua những kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng và thương mại hóa trong thực tiễn.